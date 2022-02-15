Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/vstrecha-1772910630.html
Россия не будет участвовать в запрошенной Киевом встрече в ОБСЕ
Россия не будет участвовать в запрошенной Киевом встрече в ОБСЕ - РИА Новости, 15.02.2022
Россия не будет участвовать в запрошенной Киевом встрече в ОБСЕ
Россия не примет участия в запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:30
2022-02-15T14:37
в мире
сергей лавров
дмитрий кулеба
россия
сша
нато
обсе
александр грушко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598312_0:71:2525:1491_1920x0_80_0_0_0c097bc6cdb5b62c4c030971989069e4.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия не примет участия в запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам."Нет, не будем", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Запрошенные Киевом консультации по Венскому документу в ОБСЕ запланированы на 17.00 мск вторника, сообщили ранее РИА Новости в миссии председательствующей в организации Польши.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220215/obse-1772862649.html
https://ria.ru/20220214/obse-1772772246.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598312_0:0:2083:1562_1920x0_80_0_0_bb9230e16a13b3549047f025f8850dee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия, сша, нато, обсе, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:30 15.02.2022 (обновлено: 14:37 15.02.2022)
 
Россия не будет участвовать в запрошенной Киевом встрече в ОБСЕ

Замглавы МИД Грушко: Россия не будет участвовать в запрошенной Киевом встрече в ОБСЕ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия не примет участия в запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам.
"Нет, не будем", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Запрошенные Киевом консультации по Венскому документу в ОБСЕ запланированы на 17.00 мск вторника, сообщили ранее РИА Новости в миссии председательствующей в организации Польши.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 11:29
В ОБСЕ рассказали о запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Министерство иностранных дел Нидерландов - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 18:22
Нидерланды подтвердили отзыв пятерых наблюдателей ОБСЕ с Украины
 
В миреСергей ЛавровДмитрий КулебаРоссияСШАНАТООБСЕАлександр ГрушкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала