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Россия не будет участвовать в запрошенной Киевом встрече в ОБСЕ

Россия не будет участвовать в запрошенной Киевом встрече в ОБСЕ - РИА Новости, 15.02.2022

Россия не будет участвовать в запрошенной Киевом встрече в ОБСЕ

Россия не примет участия в запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:30

2022-02-15T14:30

2022-02-15T14:37

в мире

сергей лавров

дмитрий кулеба

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обсе

александр грушко

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия не примет участия в запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам."Нет, не будем", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Запрошенные Киевом консультации по Венскому документу в ОБСЕ запланированы на 17.00 мск вторника, сообщили ранее РИА Новости в миссии председательствующей в организации Польши.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220215/obse-1772862649.html

https://ria.ru/20220214/obse-1772772246.html

россия

сша

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в мире, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия, сша, нато, обсе, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)