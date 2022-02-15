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Председатель ОБСЕ отметил особую важность встречи с Лавровым
Председатель ОБСЕ отметил особую важность встречи с Лавровым - РИА Новости, 15.02.2022
Председатель ОБСЕ отметил особую важность встречи с Лавровым
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в начале переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил особую важность... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:09
2022-02-15T12:47
в мире
москва
россия
польша
обсе
смм обсе
збигнев рау
сергей лавров
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в начале переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил особую важность сегодняшней встречи."Мой визит связан с текущим председательством Польши в ОБСЕ. Этот визит сопровождается напряженной обстановкой. Наша сегодняшняя встреча является особенно важной. Перед нами обсуждение многих вопросов, связанных с повесткой дня ОБСЕ", - сказал дипломат.Как ранее сообщали в МИД РФ, в ходе переговоров в Москве стороны обсудят конфликт на востоке Украины, а также обменяются мнениями о деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая призвана непредвзято следить за ситуацией в самопровозглашенном Донбассе и поддерживать соблюдение прав человека и нацменьшинств на всей территории страны.
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в мире, москва, россия, польша, обсе, смм обсе, збигнев рау, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:09 15.02.2022 (обновлено: 12:47 15.02.2022)
 
Председатель ОБСЕ отметил особую важность встречи с Лавровым

Председатель ОБСЕ Рау отметил особую важность встречи с главой МИД России Лавровым

© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в начале переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил особую важность сегодняшней встречи.
"Мой визит связан с текущим председательством Польши в ОБСЕ. Этот визит сопровождается напряженной обстановкой. Наша сегодняшняя встреча является особенно важной. Перед нами обсуждение многих вопросов, связанных с повесткой дня ОБСЕ", - сказал дипломат.
Как ранее сообщали в МИД РФ, в ходе переговоров в Москве стороны обсудят конфликт на востоке Украины, а также обменяются мнениями о деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая призвана непредвзято следить за ситуацией в самопровозглашенном Донбассе и поддерживать соблюдение прав человека и нацменьшинств на всей территории страны.
Сотрудник ОБСЕ с багажом возле отеля Park Inn в Донецке, 13 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 15:42
МИД прокомментировал решение о передислокации сотрудников ОБСЕ на Украине
 
В миреМоскваРоссияПольшаОБСЕСММ ОБСЕЗбигнев РауСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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