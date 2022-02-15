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Председатель ОБСЕ отметил особую важность встречи с Лавровым

Председатель ОБСЕ отметил особую важность встречи с Лавровым - РИА Новости, 15.02.2022

Председатель ОБСЕ отметил особую важность встречи с Лавровым

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в начале переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил особую важность... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:09

2022-02-15T12:09

2022-02-15T12:47

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в начале переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отметил особую важность сегодняшней встречи."Мой визит связан с текущим председательством Польши в ОБСЕ. Этот визит сопровождается напряженной обстановкой. Наша сегодняшняя встреча является особенно важной. Перед нами обсуждение многих вопросов, связанных с повесткой дня ОБСЕ", - сказал дипломат.Как ранее сообщали в МИД РФ, в ходе переговоров в Москве стороны обсудят конфликт на востоке Украины, а также обменяются мнениями о деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которая призвана непредвзято следить за ситуацией в самопровозглашенном Донбассе и поддерживать соблюдение прав человека и нацменьшинств на всей территории страны.

https://ria.ru/20220213/obse-1772580831.html

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