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Зачем США толкают Европу к войне с Россией? Полковник СБУ раскрыл правду

Полковник СБУ объяснил, почему США пропагандируют войну в Европе - РИА Новости, 15.02.2022

Зачем США толкают Европу к войне с Россией? Полковник СБУ раскрыл правду

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" рассказал, зачем Вашингтону нужна пропаганда войны в Европе. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T20:19

2022-02-15T20:19

2022-02-15T20:24

политика

украина

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евросоюз

сша

россия

сергей нарышкин

сергей лавров

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" рассказал, зачем Вашингтону нужна пропаганда войны в Европе.По словам Старикова, таким образом Америка убивает сразу двух зайцев: решает свои финансовые вопросы за счет ЕС и Украины, а также лишает Китай материальной выгоды от сотрудничества с Брюсселем.В последние несколько месяцев в западных СМИ все чаще стали писать о подготовке Россией "военного удара" по Киеву. В Москве неоднократно опровергали эти необоснованные домыслы. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, вбросы о "вторжении" — это злонамеренная пропаганда Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.

https://ria.ru/20220215/osoznanie-1772930368.html

украина

европа

сша

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политика, украина, европа, евросоюз, сша, россия, сергей нарышкин, сергей лавров