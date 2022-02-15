Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/voyna-1772998707.html
Зачем США толкают Европу к войне с Россией? Полковник СБУ раскрыл правду
Полковник СБУ объяснил, почему США пропагандируют войну в Европе - РИА Новости, 15.02.2022
Зачем США толкают Европу к войне с Россией? Полковник СБУ раскрыл правду
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" рассказал, зачем Вашингтону нужна пропаганда войны в Европе. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T20:19
2022-02-15T20:24
политика
украина
европа
евросоюз
сша
россия
сергей нарышкин
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772655260_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_f3b7273ae47c4925c6bcf03e58c34ef1.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" рассказал, зачем Вашингтону нужна пропаганда войны в Европе.По словам Старикова, таким образом Америка убивает сразу двух зайцев: решает свои финансовые вопросы за счет ЕС и Украины, а также лишает Китай материальной выгоды от сотрудничества с Брюсселем.В последние несколько месяцев в западных СМИ все чаще стали писать о подготовке Россией "военного удара" по Киеву. В Москве неоднократно опровергали эти необоснованные домыслы. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, вбросы о "вторжении" — это злонамеренная пропаганда Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
https://ria.ru/20220215/osoznanie-1772930368.html
украина
европа
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772655260_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_bd7495973fcd5aea5d805db77ea8dddc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, европа, евросоюз, сша, россия, сергей нарышкин, сергей лавров
20:19 15.02.2022 (обновлено: 20:24 15.02.2022)
 
Полковник СБУ объяснил, почему США пропагандируют войну в Европе

Полковник СБУ Стариков: Вашингтон пропагандирует войну в Европе для вывода капиталов в США

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" рассказал, зачем Вашингтону нужна пропаганда войны в Европе.

"У меня такая версия: сейчас в Соединенных Штатах есть большие проблемы, связанные с экономикой — инфляция и т.д. Для того, чтобы поднять экономику, они пытаются <...> перенести капиталы из Европы в США. Что можно сделать? Напугать войной в Европе", — предположил он.

По словам Старикова, таким образом Америка убивает сразу двух зайцев: решает свои финансовые вопросы за счет ЕС и Украины, а также лишает Китай материальной выгоды от сотрудничества с Брюсселем.
В последние несколько месяцев в западных СМИ все чаще стали писать о подготовке Россией "военного удара" по Киеву. В Москве неоднократно опровергали эти необоснованные домыслы. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, вбросы о "вторжении" — это злонамеренная пропаганда Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
Украинские военные во время учений в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 15:46
"Мы идиоты". Британцы осознали, что "вторжения" России на Украину не будет
 
ПолитикаУкраинаЕвропаЕвросоюзСШАРоссияСергей НарышкинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала