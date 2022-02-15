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Зачем США толкают Европу к войне с Россией? Полковник СБУ раскрыл правду
Полковник СБУ объяснил, почему США пропагандируют войну в Европе - РИА Новости, 15.02.2022
Зачем США толкают Европу к войне с Россией? Полковник СБУ раскрыл правду
Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" рассказал, зачем Вашингтону нужна пропаганда войны в Европе. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T20:19
2022-02-15T20:19
2022-02-15T20:24
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евросоюз
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сергей нарышкин
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала "Наш" рассказал, зачем Вашингтону нужна пропаганда войны в Европе.По словам Старикова, таким образом Америка убивает сразу двух зайцев: решает свои финансовые вопросы за счет ЕС и Украины, а также лишает Китай материальной выгоды от сотрудничества с Брюсселем.В последние несколько месяцев в западных СМИ все чаще стали писать о подготовке Россией "военного удара" по Киеву. В Москве неоднократно опровергали эти необоснованные домыслы. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, вбросы о "вторжении" — это злонамеренная пропаганда Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
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политика, украина, европа, евросоюз, сша, россия, сергей нарышкин, сергей лавров
20:19 15.02.2022 (обновлено: 20:24 15.02.2022)
Полковник СБУ объяснил, почему США пропагандируют войну в Европе
Полковник СБУ Стариков: Вашингтон пропагандирует войну в Европе для вывода капиталов в США