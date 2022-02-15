https://ria.ru/20220215/voyna-1772932404.html

России не нужна война на Украине, заявили в Совфеде

России не нужна война на Украине, заявили в Совфеде - РИА Новости, 15.02.2022

России не нужна война на Украине, заявили в Совфеде

России, как и любой другой стране, не нужна война на Украине, заявил сенатор Вячеслав Тимченко. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:55

2022-02-15T15:55

2022-02-15T15:55

дмитрий песков

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нато

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. России, как и любой другой стране, не нужна война на Украине, заявил сенатор Вячеслав Тимченко."Россия целиком и полностью привержена вопросам мира. Нам не нужна война, она не нужна никому", - сказал он на круглом столе, в котором приняли участие представители дипломатических и торговых кругов Германии.Тимченко выразил надежду на то, что на запланированной на сегодня встрече в Москве президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца будут найдены решения, связанные с безопасностью в Европе и сложившейся на Украине ситуации."Важные темы будут обсуждать сегодня лидеры наших стран, я уверен, что будет найдено очень важное решение на пути сохранения мира и безопасности", - отметил сенатор.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/osoznanie-1772930368.html

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772914091.html

москва

россия

киев

украина

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дмитрий песков, владимир путин, олаф шольц, москва, россия, киев, нато, в мире, украина, совет федерации рф