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Комитет ГД рекомендовал рассмотреть проект об индексации пенсий военным
Комитет ГД рекомендовал рассмотреть проект об индексации пенсий военным - РИА Новости, 15.02.2022
Комитет ГД рекомендовал рассмотреть проект об индексации пенсий военным
Комитет Госдумы по обороне на заседании во вторник рекомендовал к рассмотрению в первом чтении правительственный законопроект об индексации пенсий на 8,6%... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:45
2022-02-15T11:52
госдума рф
общество
андрей картаполов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне на заседании во вторник рекомендовал к рассмотрению в первом чтении правительственный законопроект об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам, сообщил председатель комитета Андрей Картаполов."Сегодня комитетом Государственной Думы по обороне рассмотрен законопроект, который реализует принятое президентом Российской Федерации решение об индексации "военных" пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года", - сказал Картаполов журналистам.Парламентарий отметил, что принятие данного законопроекта "не терпит отлагательств в силу его социальной направленности". "С учетом этого депутаты единогласно рекомендовали законопроект к принятию в первом чтении и в целом", - добавил он.
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госдума рф, общество, андрей картаполов
11:45 15.02.2022 (обновлено: 11:52 15.02.2022)
 
Комитет ГД рекомендовал рассмотреть проект об индексации пенсий военным

Комитет Госдумы рекомендовал рассмотреть в I чтении проект об индексации пенсий военным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне на заседании во вторник рекомендовал к рассмотрению в первом чтении правительственный законопроект об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам, сообщил председатель комитета Андрей Картаполов.
"Сегодня комитетом Государственной Думы по обороне рассмотрен законопроект, который реализует принятое президентом Российской Федерации решение об индексации "военных" пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года", - сказал Картаполов журналистам.
Парламентарий отметил, что принятие данного законопроекта "не терпит отлагательств в силу его социальной направленности". "С учетом этого депутаты единогласно рекомендовали законопроект к принятию в первом чтении и в целом", - добавил он.
Информационный стенд в пенсионном фонде - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 01:15
Экономист рассказал, как увеличить пенсию работающим пенсионерам
 
Госдума РФОбществоАндрей Картаполов
 
 
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