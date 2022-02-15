https://ria.ru/20220215/voennye-1772866558.html

Комитет ГД рекомендовал рассмотреть проект об индексации пенсий военным

Комитет ГД рекомендовал рассмотреть проект об индексации пенсий военным - РИА Новости, 15.02.2022

Комитет ГД рекомендовал рассмотреть проект об индексации пенсий военным

Комитет Госдумы по обороне на заседании во вторник рекомендовал к рассмотрению в первом чтении правительственный законопроект об индексации пенсий на 8,6%... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:45

2022-02-15T11:45

2022-02-15T11:52

госдума рф

общество

андрей картаполов

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне на заседании во вторник рекомендовал к рассмотрению в первом чтении правительственный законопроект об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам, сообщил председатель комитета Андрей Картаполов."Сегодня комитетом Государственной Думы по обороне рассмотрен законопроект, который реализует принятое президентом Российской Федерации решение об индексации "военных" пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года", - сказал Картаполов журналистам.Парламентарий отметил, что принятие данного законопроекта "не терпит отлагательств в силу его социальной направленности". "С учетом этого депутаты единогласно рекомендовали законопроект к принятию в первом чтении и в целом", - добавил он.

https://ria.ru/20220215/pensiya-1772814168.html

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госдума рф, общество, андрей картаполов