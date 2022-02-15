https://ria.ru/20220215/vandalizm-1772863740.html
Епископ РПЦ заявил о росте случаев вандализма на кладбищах в Киргизии
Епископ РПЦ заявил о росте случаев вандализма на кладбищах в Киргизии - РИА Новости, 15.02.2022
Епископ РПЦ заявил о росте случаев вандализма на кладбищах в Киргизии
Епископ Бишкекский и Киргизстанский Даниил попросил президента республики Садыра Жапарова обратить внимание на участившиеся случаи вандализма на христианских... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:33
2022-02-15T11:33
2022-02-15T11:33
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русская православная церковь
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БИШКЕК, 15 фев - РИА Новости. Епископ Бишкекский и Киргизстанский Даниил попросил президента республики Садыра Жапарова обратить внимание на участившиеся случаи вандализма на христианских кладбищах в Киргизии, сообщает во вторник пресс-служба посольства РФ в Бишкеке.Последний случай вандализма произошел на христианском кладбище в Кемине 10 февраля. Неизвестные вырвали и вывезли с кладбища оградки ряда могил."В связи с участившимися случаями вандализма на православных кладбищах в Киргизии Епископ Бишкекский и Киргизстанский Даниил направил обращение на имя президента Киргизии С.Н.Жапарова", - заявил представитель пресс-службы.В обращении священнослужитель уточняет, что с начала 2021 года с разной периодичностью "общество сотрясают известия о беспорядках или разграблении того или иного христианского кладбища в разных районах Кыргызстана"."Как правило, после того как злоумышленники пойманы, их судят за мелкое хулиганство, что проходит для этих людей без особых последствий и позволяет им продолжать это делать. Возможно, на этот поступок их толкнула острая нужда, выход из которой они нашли только таким способом, однако этим нельзя оправдывать духовно-нравственную патологию", - цитирует обращение епископа пресс-служба.Также Даниил отметил, что зачастую правоохранительные органы "идут по пути наименьшего сопротивления" и пытаются свалить факты вандализма на выпас скота, хотя вывороченные памятники и кресты говорят об обратном. По утверждению представителя РПЦ, на христианских кладбищах похоронены люди, принадлежащие разным христианским конфессиям – православные, протестанты, католики и другие, чьи родственники проживают не только в Российской Федерации, но и в других странах мира. "Они осведомлены о сложившейся ситуации, а также о бездействии ответственных лиц, что создает определенный резонанс, который формирует международное общественное мнение", - подчеркнул священник."Сохранение памяти предков и мест их захоронения является священной обязанностью живущих людей. Поэтому православные граждане Кыргызской Республики выражают надежду на вашу помощь, уважаемый Садыр Нургожоевич, и верят, что после обращения к нашему президенту, представители органов государственной власти и местной администрации приложат все усилия по обеспечению безопасности и сохранению этих святых мест", - подытожил в обращении епископ.
https://ria.ru/20210812/rpts-1745483379.html
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россия, русская православная церковь, киргизия
БИШКЕК, 15 фев - РИА Новости. Епископ Бишкекский и Киргизстанский Даниил попросил президента республики Садыра Жапарова обратить внимание на участившиеся случаи вандализма на христианских кладбищах в Киргизии, сообщает во вторник пресс-служба посольства РФ в Бишкеке.
Последний случай вандализма произошел на христианском кладбище в Кемине 10 февраля. Неизвестные вырвали и вывезли с кладбища оградки ряда могил.
"В связи с участившимися случаями вандализма на православных кладбищах в Киргизии
Епископ Бишкекский и Киргизстанский Даниил направил обращение на имя президента Киргизии С.Н.Жапарова", - заявил представитель пресс-службы.
В обращении священнослужитель уточняет, что с начала 2021 года с разной периодичностью "общество сотрясают известия о беспорядках или разграблении того или иного христианского кладбища в разных районах Кыргызстана".
"Как правило, после того как злоумышленники пойманы, их судят за мелкое хулиганство, что проходит для этих людей без особых последствий и позволяет им продолжать это делать. Возможно, на этот поступок их толкнула острая нужда, выход из которой они нашли только таким способом, однако этим нельзя оправдывать духовно-нравственную патологию", - цитирует обращение епископа пресс-служба.
Также Даниил отметил, что зачастую правоохранительные органы "идут по пути наименьшего сопротивления" и пытаются свалить факты вандализма на выпас скота, хотя вывороченные памятники и кресты говорят об обратном. По утверждению представителя РПЦ
, на христианских кладбищах похоронены люди, принадлежащие разным христианским конфессиям – православные, протестанты, католики и другие, чьи родственники проживают не только в Российской Федерации
, но и в других странах мира. "Они осведомлены о сложившейся ситуации, а также о бездействии ответственных лиц, что создает определенный резонанс, который формирует международное общественное мнение", - подчеркнул священник.
"Сохранение памяти предков и мест их захоронения является священной обязанностью живущих людей. Поэтому православные граждане Кыргызской Республики выражают надежду на вашу помощь, уважаемый Садыр Нургожоевич, и верят, что после обращения к нашему президенту, представители органов государственной власти и местной администрации приложат все усилия по обеспечению безопасности и сохранению этих святых мест", - подытожил в обращении епископ.