https://ria.ru/20220215/ukraina-1773020366.html
Украина запросила у НАТО средства разминирования, внедорожники и лекарства
Украина запросила у НАТО средства разминирования, внедорожники и лекарства - РИА Новости, 16.02.2022
Украина запросила у НАТО средства разминирования, внедорожники и лекарства
Украина запросила у НАТО средства разминирования, радиационной и химической разведки, внедорожники и медсредства, список из четырех страниц опубликован на сайте РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-15T23:59
2022-02-15T23:59
2022-02-16T00:02
в мире
украина
нато
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украина запросила у НАТО средства разминирования, радиационной и химической разведки, внедорожники и медсредства, список из четырех страниц опубликован на сайте альянса.НАТО получила запрос Украины о международной помощи на случай чрезвычайных ситуаций "различного характера", которые могут затронуть гражданское население.В запросе указаны средства для поиска взрывных устройств на разной глубине - в общей сложности более 260 единиц, оборудование для обеспечения связи, средства персональной защиты, в том числе 70 тысяч костюмов химзащиты, десятки тысяч единиц экипировки для пожарных, а также гидрокостюмы и водолазное снаряжение.Киев также просит предоставить 55 мобильных полевых лагерей с автономным жизнеобеспечением для размещения 250-300 человек. В списке указаны десятки бульдозеров, экскаваторов, автокранов, грузовых автомобилей.Коме того, Украина просит предоставить десятки тысяч медсредств, среди них обезболивающие, антибиотики, маски, перчатки бинты и костюмы биозащиты.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1773016645.html
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РИА Новости
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в мире, украина, нато
23:59 15.02.2022 (обновлено: 00:02 16.02.2022)
Украина запросила у НАТО средства разминирования, внедорожники и лекарства
Украина запросила у НАТО средства разминирования, радиационной и химразведки, внедорожники
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украина запросила у НАТО средства разминирования, радиационной и химической разведки, внедорожники и медсредства, список из четырех страниц опубликован на сайте альянса.
НАТО
получила запрос Украины
о международной помощи на случай чрезвычайных ситуаций "различного характера", которые могут затронуть гражданское население.
В запросе указаны средства для поиска взрывных устройств на разной глубине - в общей сложности более 260 единиц, оборудование для обеспечения связи, средства персональной защиты, в том числе 70 тысяч костюмов химзащиты, десятки тысяч единиц экипировки для пожарных, а также гидрокостюмы и водолазное снаряжение.
Киев
также просит предоставить 55 мобильных полевых лагерей с автономным жизнеобеспечением для размещения 250-300 человек. В списке указаны десятки бульдозеров, экскаваторов, автокранов, грузовых автомобилей.
Коме того, Украина просит предоставить десятки тысяч медсредств, среди них обезболивающие, антибиотики, маски, перчатки бинты и костюмы биозащиты.