https://ria.ru/20220215/ukraina-1773018895.html

Байден согласился с идеей Путина о дипломатическом решении по Украине

Байден согласился с идеей Путина о дипломатическом решении по Украине - РИА Новости, 15.02.2022

Байден согласился с идеей Путина о дипломатическом решении по Украине

Президент США Джо Байден заявил, что согласен с предложением РФ идти путем дипломатии в ситуации вокруг Украины, для нее достаточно места. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T23:39

2022-02-15T23:39

2022-02-15T23:50

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что согласен с предложением РФ идти путем дипломатии в ситуации вокруг Украины, для нее достаточно места."Президент Путин и я согласились, что наши представители должны наряду с европейскими партнерами и союзниками работать над этим (дипломатическим урегулированием ситуации). Вчера российское правительство публично предложило продолжать дипломатию, я согласен, мы должны использовать любую дипломатическую возможность", - сказал президент США в телеобращении в связи с ситуацией на Украине.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772973597.html

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в мире, сша, россия, украина, джо байден, владимир путин