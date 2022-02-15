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Украинские силовики провели учения со стрельбой из ПТРК NLAW в Донбассе
Украинские силовики провели учения со стрельбой из ПТРК NLAW в Донбассе - РИА Новости, 15.02.2022
Украинские силовики провели учения со стрельбой из ПТРК NLAW в Донбассе
Украинские военнослужащие провели учения со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, тренировки проводились в зоне проведения Операции... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T22:59
2022-02-15T23:01
в мире
нато
javelin (птрк)
украина
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие провели учения со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, тренировки проводились в зоне проведения Операции объединенных сил в Донбассе (ООС), сообщил во вторник пресс-центр штаба ООС."Сегодня на одном из полигонов Донбасса состоялись занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил. Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили начальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям", - говорится в сообщении в Facebook штаба.В понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщал, что британские инструкторы отрабатывают с украинскими военнослужащими в Донбассе стрельбу из противотанковых ракетных комплексов NLAW.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставляют Украине небольшими партиями противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.В МИД РФ считают, что поставки США и НАТО вооружений Украине создают дополнительное искушение у Киева перейти к силовому методу решения конфликта в Донбассе, что является абсолютно неприемлемым.
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в мире, нато, javelin (птрк), украина, вооруженные силы украины
22:59 15.02.2022 (обновлено: 23:01 15.02.2022)
 
Украинские силовики провели учения со стрельбой из ПТРК NLAW в Донбассе

На донбасском полигоне украинские силовики провели учения со стрельбой из ПТРК NLAW

© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryУкраинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW
Украинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
Украинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие провели учения со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, тренировки проводились в зоне проведения Операции объединенных сил в Донбассе (ООС), сообщил во вторник пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня на одном из полигонов Донбасса состоялись занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил. Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили начальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям", - говорится в сообщении в Facebook штаба.
В понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщал, что британские инструкторы отрабатывают с украинскими военнослужащими в Донбассе стрельбу из противотанковых ракетных комплексов NLAW.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 15:27
Литва направила на Украину специалистов ПВО
США поставляют Украине небольшими партиями противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
В МИД РФ считают, что поставки США и НАТО вооружений Украине создают дополнительное искушение у Киева перейти к силовому методу решения конфликта в Донбассе, что является абсолютно неприемлемым.
 
В миреНАТОJavelin (ПТРК)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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