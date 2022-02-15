22:59 15.02.2022 (обновлено: 23:01 15.02.2022)
Украинские силовики провели учения со стрельбой из ПТРК NLAW в Донбассе
На донбасском полигоне украинские силовики провели учения со стрельбой из ПТРК NLAW
© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryУкраинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW
Украинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW
КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие провели учения со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, тренировки проводились в зоне проведения Операции объединенных сил в Донбассе (ООС), сообщил во вторник пресс-центр штаба ООС.
"Сегодня на одном из полигонов Донбасса состоялись занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил. Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили начальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям", - говорится в сообщении в Facebook штаба.
В понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщал, что британские инструкторы отрабатывают с украинскими военнослужащими в Донбассе стрельбу из противотанковых ракетных комплексов NLAW.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
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США поставляют Украине небольшими партиями противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.