https://ria.ru/20220215/ukraina-1773016645.html

Украинские силовики провели учения со стрельбой из ПТРК NLAW в Донбассе

Украинские силовики провели учения со стрельбой из ПТРК NLAW в Донбассе - РИА Новости, 15.02.2022

Украинские силовики провели учения со стрельбой из ПТРК NLAW в Донбассе

Украинские военнослужащие провели учения со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, тренировки проводились в зоне проведения Операции... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T22:59

2022-02-15T22:59

2022-02-15T23:01

в мире

нато

javelin (птрк)

украина

вооруженные силы украины

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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие провели учения со стрельбой из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, тренировки проводились в зоне проведения Операции объединенных сил в Донбассе (ООС), сообщил во вторник пресс-центр штаба ООС."Сегодня на одном из полигонов Донбасса состоялись занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил. Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили начальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям", - говорится в сообщении в Facebook штаба.В понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщал, что британские инструкторы отрабатывают с украинскими военнослужащими в Донбассе стрельбу из противотанковых ракетных комплексов NLAW.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставляют Украине небольшими партиями противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.В МИД РФ считают, что поставки США и НАТО вооружений Украине создают дополнительное искушение у Киева перейти к силовому методу решения конфликта в Донбассе, что является абсолютно неприемлемым.

https://ria.ru/20220215/litva-1772924703.html

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в мире, нато, javelin (птрк), украина, вооруженные силы украины