Раскрыт главный разжигатель украинского кризиса

18:16 15.02.2022 (обновлено: 19:47 15.02.2022)
В США назвали виновника украинского кризиса
Американский политик Пол назвал Байдена виновником украинского кризиса
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский политик, бывший конгрессмен, экс-кандидат в президенты Рон Пол в статье для Lewrockwell обвинил главу государства Джо Байдена в эскалации кризиса вокруг Украины.
Пол обратил внимание на эвакуацию американского посольства в Киеве и субботний телефонный разговор Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Автор отметил, что он не привел к "прорыву" и лишь предоставил прикрытие сторонникам позиции о необходимости войны. При этом Пол подчеркнул, что американская администрация рискует развязать ядерный конфликт из-за Украины.
По словам экс-конгрессмена, украинский кризис строится на лжи американского президента о планах России "вторгнуться" в соседнюю страну.
"Затем высшие должностные лица Байдена продолжают ставить себя в неловкое положение, предупреждая о неизбежности вторжения", — продолжил Пол.
Кроме того, он обвинил американскую разведку в подстрекательстве, а местные СМИ — в корысти и потере критичности к заявлениям силовиков.
"Чего американские СМИ не сообщают, так это того, что весь этот кризис — и угроза серьезной войны — были вызваны вмешательством США во внутренние дела Украины", — заявил политик.
Он напомнил, что именно Америка поддержала госпереворот в 2014 году, в результате которого свергли избранную народом власть. Пол посчитал это аморальным поступком и назвал невмешательство единственной проамериканской внешней политикой.
"Мы рискуем ядерной войной с Россией из-за чего? Границы Украины? Наверняка большинство американцев понимают, насколько это идиотизм", — подчеркнул экс-конгрессмен.
По мнению Пола, администрация Байдена "контужена" требованиями России о гарантиях безопасности, в частности, о нерасширении НАТО за счет Украины.
"Это не наша борьба, но внешнеполитическая команда Байдена решила, что сейчас самое время ворошить осиное гнездо", — подытожил Пол.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали публиковать сообщения о подготовке Россией "военного удара" по Украине. В Москве неоднократно опровергали эти необоснованные домыслы. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные вбросы злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.