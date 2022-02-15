https://ria.ru/20220215/ukraina-1772937343.html

Россия "highly likely" вторгнется на Украину, заявила глава МИД Британии

Россия "highly likely" вторгнется на Украину, заявила глава МИД Британии - РИА Новости, 15.02.2022

Россия "highly likely" вторгнется на Украину, заявила глава МИД Британии

Глава МИД Британии Лиз Трасс назвала "highly likely" ("хайли лайкли", "весьма вероятно") "вторжение" России на Украину, несмотря на то, что российские войска... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:11

2022-02-15T16:11

2022-02-15T16:14

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ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс назвала "highly likely" ("хайли лайкли", "весьма вероятно") "вторжение" России на Украину, несмотря на то, что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поверит в деэскалацию ситуации с безопасностью у границ, когда увидит отвод войск РФ от украинской границы."Я не видела сообщения, о которых вы говорите (о возвращении войск). Наши последние разведданные говорят о том, что "вторжение" может произойти в ближайшее время. Это крайне вероятно (highly likely), мы видели сотни тысяч военных, стянутых к границе. Тем временем, правительство России утверждает, что у них нет планов вторжения на Украину, но мы должны видеть полномасштабный отвод войск, чтобы показать, что это правда", - заявила Трасс в эфире радио LBC.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772072986.html

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в мире, великобритания, лиз трасс, россия, украина, ситуация в днр и лнр