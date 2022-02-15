16:11 15.02.2022 (обновлено: 16:14 15.02.2022)
Россия "highly likely" вторгнется на Украину, заявила глава МИД Британии
Глава МИД Британии Трасс: вторжение России на Украину весьма вероятно
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс назвала "highly likely" ("хайли лайкли", "весьма вероятно") "вторжение" России на Украину, несмотря на то, что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поверит в деэскалацию ситуации с безопасностью у границ, когда увидит отвод войск РФ от украинской границы.
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"Я не видела сообщения, о которых вы говорите (о возвращении войск). Наши последние разведданные говорят о том, что "вторжение" может произойти в ближайшее время. Это крайне вероятно (highly likely), мы видели сотни тысяч военных, стянутых к границе. Тем временем, правительство России утверждает, что у них нет планов вторжения на Украину, но мы должны видеть полномасштабный отвод войск, чтобы показать, что это правда", - заявила Трасс в эфире радио LBC.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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