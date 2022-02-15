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Признание ЛНР и ДНР не даст Киеву нарушать "Минск-2", заявил Константинов
Признание ЛНР и ДНР не даст Киеву нарушать "Минск-2", заявил Константинов - РИА Новости, 15.02.2022
Признание ЛНР и ДНР не даст Киеву нарушать "Минск-2", заявил Константинов
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сделает невозможным дальнейшее... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:53
2022-02-15T14:53
в мире
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
госдума рф
ситуация в днр и лнр
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сделает невозможным дальнейшее безнаказанное нарушение Киевом "минских соглашений".Госдума во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР."Терпение России, похоже, подошло к концу. Дальнейшее безнаказанное нарушение обязательств Украины, взятых ею на себя согласно "минских соглашений", становится невозможным. Теперь Берлин и Париж могут сколько угодно попустительствовать разнузданному террористическому режиму, засевшему в Киеве. Если с помощью договоренностей с ними не удалось надежно защитить наших братьев на Донбассе, Россия это сделает сама — по образцу того, как она спасла от геноцида жителей Абхазии и Южной Осетии", - сказал Константинов журналистам, комментируя решение Госдумы.По его словам, решение Госдумы — красноречивое свидетельство того, что руководство Российской Федерации "настроено решительно, и его не собьешь с толку бесконечными и бессмысленными разговорами".
https://radiosputnik.ria.ru/20220215/gosduma-1772914360.html
https://ria.ru/20220215/priznanie-1772906968.html
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в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, госдума рф, ситуация в днр и лнр, владимир константинов
14:53 15.02.2022
 
Признание ЛНР и ДНР не даст Киеву нарушать "Минск-2", заявил Константинов

В Крыму заявили, что признание ЛНР и ДНР не даст Киеву безнаказанно нарушать "Минск-2"

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сделает невозможным дальнейшее безнаказанное нарушение Киевом "минских соглашений".
Госдума во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 14:43В мире
Госдума одобрила проект постановления о признании ДНР и ЛНР
"Терпение России, похоже, подошло к концу. Дальнейшее безнаказанное нарушение обязательств Украины, взятых ею на себя согласно "минских соглашений", становится невозможным. Теперь Берлин и Париж могут сколько угодно попустительствовать разнузданному террористическому режиму, засевшему в Киеве. Если с помощью договоренностей с ними не удалось надежно защитить наших братьев на Донбассе, Россия это сделает сама — по образцу того, как она спасла от геноцида жителей Абхазии и Южной Осетии", - сказал Константинов журналистам, комментируя решение Госдумы.
По его словам, решение Госдумы — красноречивое свидетельство того, что руководство Российской Федерации "настроено решительно, и его не собьешь с толку бесконечными и бессмысленными разговорами".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 14:13
Аксенов поддержал необходимость признания ДНР и ЛНР
 
В миреВладимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Константинов
 
 
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