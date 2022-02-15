https://ria.ru/20220215/ukraina-1772916811.html

Признание ЛНР и ДНР не даст Киеву нарушать "Минск-2", заявил Константинов

Признание ЛНР и ДНР не даст Киеву нарушать "Минск-2", заявил Константинов - РИА Новости, 15.02.2022

Признание ЛНР и ДНР не даст Киеву нарушать "Минск-2", заявил Константинов

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сделает невозможным дальнейшее... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:53

2022-02-15T14:53

2022-02-15T14:53

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сделает невозможным дальнейшее безнаказанное нарушение Киевом "минских соглашений".Госдума во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР."Терпение России, похоже, подошло к концу. Дальнейшее безнаказанное нарушение обязательств Украины, взятых ею на себя согласно "минских соглашений", становится невозможным. Теперь Берлин и Париж могут сколько угодно попустительствовать разнузданному террористическому режиму, засевшему в Киеве. Если с помощью договоренностей с ними не удалось надежно защитить наших братьев на Донбассе, Россия это сделает сама — по образцу того, как она спасла от геноцида жителей Абхазии и Южной Осетии", - сказал Константинов журналистам, комментируя решение Госдумы.По его словам, решение Госдумы — красноречивое свидетельство того, что руководство Российской Федерации "настроено решительно, и его не собьешь с толку бесконечными и бессмысленными разговорами".

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/gosduma-1772914360.html

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