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Даже болгары посмеялись над Байденом
Болгары высмеяли Байдена за назначение даты "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 15.02.2022
Даже болгары посмеялись над Байденом
Читатели болгарской газеты Dnes с иронией восприняли заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:43
2022-02-15T15:40
джо байден
россия
восточная европа
сша
нато
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели болгарской газеты Dnes с иронией восприняли заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля.Пользователи считают, что американский лидер живет в каком-то сказочном мире, где Вашингтон может диктовать странам даже даты "вторжения"."Сколько нам еще будут внушать эти глупости? Только США заинтересованы в войне. Русские не хотят нападать на Украину — им от этого никакой выгоды", — подчеркнул Циклон."Пусть не забудут сказать русским, когда те должны напасть, а то потом против них введут санкции за то, что они не оправдали ожидания американцев", — сыронизировал другой комментатор."Удивительно, как они пытаются оправдать свое банкротство и безумные военные расходы. Вечно нападают/спасают… Мне не нравится, что они сосредоточились в Европе. Удивительно, что наши "друзья" из ЕС делают вид, что ничего не происходит", — отметил Ленче."Такое ощущение, что американцы и Байден живут в какой-то параллельной реальности, в которой, как в детских сказках, всегда есть злодей, и чтобы зажить счастливо, его нужно убить, а потом три дня пировать и веселиться… Если бы все было так просто. На Восточной Украине уже поставили крест — военное положение, никаких туристов на Черном море, а военные расходы только растут, потому что Байден верит в сказки. Не поверил бы, что так буду думать, но при Трампе было лучше, он не начал ни одной войны", — выразил мнение Зелкс."А что делать, если 16 февраля ничего не произойдет? Оправдываться, что не уточнили год? Или Байден все же признает, что лгал?" — задался вопросом Дивергент."Байден, пользующийся рекордно низкой популярностью у своего народа, натягивает пружину, чтобы после разговора с Путиным пропагандистская машина смогла сделать из него мудрого лидера и защитника мира во всем мире, который в последний момент предотвратил колоссальную катастрофу", — подытожили читатели.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Президент США Джо Байден сообщил, что нападение запланировано на 16 февраля. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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джо байден, россия, восточная европа, сша, нато, ситуация в днр и лнр, украина
14:43 15.02.2022 (обновлено: 15:40 15.02.2022)
 
Болгары высмеяли Байдена за назначение даты "вторжения" России на Украину

Читатели Dnes попросили США напомнить России, когда она должна "напасть" на Украину

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели болгарской газеты Dnes с иронией восприняли заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля.
Пользователи считают, что американский лидер живет в каком-то сказочном мире, где Вашингтон может диктовать странам даже даты "вторжения".
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"Сколько нам еще будут внушать эти глупости? Только США заинтересованы в войне. Русские не хотят нападать на Украину — им от этого никакой выгоды", — подчеркнул Циклон.
"Пусть не забудут сказать русским, когда те должны напасть, а то потом против них введут санкции за то, что они не оправдали ожидания американцев", — сыронизировал другой комментатор.
"Удивительно, как они пытаются оправдать свое банкротство и безумные военные расходы. Вечно нападают/спасают… Мне не нравится, что они сосредоточились в Европе. Удивительно, что наши "друзья" из ЕС делают вид, что ничего не происходит", — отметил Ленче.
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"Такое ощущение, что американцы и Байден живут в какой-то параллельной реальности, в которой, как в детских сказках, всегда есть злодей, и чтобы зажить счастливо, его нужно убить, а потом три дня пировать и веселиться… Если бы все было так просто. На Восточной Украине уже поставили крест — военное положение, никаких туристов на Черном море, а военные расходы только растут, потому что Байден верит в сказки. Не поверил бы, что так буду думать, но при Трампе было лучше, он не начал ни одной войны", — выразил мнение Зелкс.
"А что делать, если 16 февраля ничего не произойдет? Оправдываться, что не уточнили год? Или Байден все же признает, что лгал?" — задался вопросом Дивергент.
"Байден, пользующийся рекордно низкой популярностью у своего народа, натягивает пружину, чтобы после разговора с Путиным пропагандистская машина смогла сделать из него мудрого лидера и защитника мира во всем мире, который в последний момент предотвратил колоссальную катастрофу", — подытожили читатели.
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Президент США Джо Байден сообщил, что нападение запланировано на 16 февраля. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.
В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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