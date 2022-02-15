https://ria.ru/20220215/ukraina-1772914091.html

Даже болгары посмеялись над Байденом

Болгары высмеяли Байдена за назначение даты "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 15.02.2022

Даже болгары посмеялись над Байденом

Читатели болгарской газеты Dnes с иронией восприняли заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:43

2022-02-15T14:43

2022-02-15T15:40

джо байден

россия

восточная европа

сша

нато

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели болгарской газеты Dnes с иронией восприняли заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля.Пользователи считают, что американский лидер живет в каком-то сказочном мире, где Вашингтон может диктовать странам даже даты "вторжения"."Сколько нам еще будут внушать эти глупости? Только США заинтересованы в войне. Русские не хотят нападать на Украину — им от этого никакой выгоды", — подчеркнул Циклон."Пусть не забудут сказать русским, когда те должны напасть, а то потом против них введут санкции за то, что они не оправдали ожидания американцев", — сыронизировал другой комментатор."Удивительно, как они пытаются оправдать свое банкротство и безумные военные расходы. Вечно нападают/спасают… Мне не нравится, что они сосредоточились в Европе. Удивительно, что наши "друзья" из ЕС делают вид, что ничего не происходит", — отметил Ленче."Такое ощущение, что американцы и Байден живут в какой-то параллельной реальности, в которой, как в детских сказках, всегда есть злодей, и чтобы зажить счастливо, его нужно убить, а потом три дня пировать и веселиться… Если бы все было так просто. На Восточной Украине уже поставили крест — военное положение, никаких туристов на Черном море, а военные расходы только растут, потому что Байден верит в сказки. Не поверил бы, что так буду думать, но при Трампе было лучше, он не начал ни одной войны", — выразил мнение Зелкс."А что делать, если 16 февраля ничего не произойдет? Оправдываться, что не уточнили год? Или Байден все же признает, что лгал?" — задался вопросом Дивергент."Байден, пользующийся рекордно низкой популярностью у своего народа, натягивает пружину, чтобы после разговора с Путиным пропагандистская машина смогла сделать из него мудрого лидера и защитника мира во всем мире, который в последний момент предотвратил колоссальную катастрофу", — подытожили читатели.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Президент США Джо Байден сообщил, что нападение запланировано на 16 февраля. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772881580.html

https://ria.ru/20220215/napadenie-1772887870.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/bayden-1772795786.html

https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772906111.html

россия

восточная европа

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