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https://ria.ru/20220215/ukraina-1772887516.html
Рада попросила у международных организаций военной помощи
Рада попросила у международных организаций военной помощи - РИА Новости, 15.02.2022
Рада попросила у международных организаций военной помощи
Верховная рада Украины обратилась к ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ И НАТО с просьбой призвать Россию отвести войска от украинской границы, а также ускорить предоставление... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:00
2022-02-15T13:00
в мире
украина
верховная рада украины
обсе
нато
оон
россия
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ И НАТО с просьбой призвать Россию отвести войска от украинской границы, а также ускорить предоставление военной помощи Киеву в случае обострения ситуации. Такое заявление на заседании парламента во вторник поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Депутаты призвали западных партнеров продолжить поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и осудить действия, заявления и шаги Российской Федерации, якобы направленные на подготовку для расширения "военной и гибридной агрессии против Украины"."Верховная Рада Украины обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, правительствам и парламентам иностранных государств и просит призвать Российскую Федерацию к отводу военных сил и вооружению от границы с Украиной и с временно оккупированных территорий Украины, прекращению военных учений в морских акваториях вокруг Украины и снятию препятствий для международной морской торговли", - говорится в заявлении.Рада Украины просит усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в том числе оборонной помощи, направленной на усиление способности Киева реагировать на обострение ситуации безопасности. Депутаты также обращаются с просьбой усилить санкционное давление на Российскую Федерацию "как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности, основанной на уважении норм и принципов международного права".Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772589326.html
https://ria.ru/20220212/ukraina-1772491442.html
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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в мире, украина, верховная рада украины, обсе, нато, оон, россия, ситуация в днр и лнр
13:00 15.02.2022
 
Рада попросила у международных организаций военной помощи

Рада попросила у ООН, ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО надавить на Россию и оказать военную помощь

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ И НАТО с просьбой призвать Россию отвести войска от украинской границы, а также ускорить предоставление военной помощи Киеву в случае обострения ситуации. Такое заявление на заседании парламента во вторник поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Депутаты призвали западных партнеров продолжить поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и осудить действия, заявления и шаги Российской Федерации, якобы направленные на подготовку для расширения "военной и гибридной агрессии против Украины".
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
13 февраля, 17:00
В Киев прибыли два самолета с военной помощью от США
"Верховная Рада Украины обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, правительствам и парламентам иностранных государств и просит призвать Российскую Федерацию к отводу военных сил и вооружению от границы с Украиной и с временно оккупированных территорий Украины, прекращению военных учений в морских акваториях вокруг Украины и снятию препятствий для международной морской торговли", - говорится в заявлении.
Рада Украины просит усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в том числе оборонной помощи, направленной на усиление способности Киева реагировать на обострение ситуации безопасности. Депутаты также обращаются с просьбой усилить санкционное давление на Российскую Федерацию "как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности, основанной на уважении норм и принципов международного права".
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 18:02
В Киеве заявили, что Украина не планирует нападать на Россию
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
 
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