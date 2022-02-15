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https://ria.ru/20220215/ukraina-1772886552.html
Рада попросила ввести санкции против России
Рада попросила ввести санкции против России - РИА Новости, 15.02.2022
Рада попросила ввести санкции против России
Верховная рада Украины осудила любые попытки Российской Федерации признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, просит... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:54
2022-02-15T13:49
в мире
владимир путин
россия
киев
москва
госдума рф
снг
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины осудила любые попытки Российской Федерации признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, просит западных партнёров применить санкции против РФ для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации. Такое заявление на заседании парламента во вторник поддержал 331 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.В Госдуме во вторник рассмотрят вопрос обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Украинские депутаты считают, что заявления РФ о том, что Госдума планирует принять решение о признании независимости ДНР и ЛНР является очередной попыткой разрушить международный правопорядок, основывающийся на Уставе ООН."Верховная рада Украины решительно осуждает любые попытки Российской Федерации признать (легализовать) независимость самопровозглашенных образований, составляющих оккупационную администрацию Российской Федерации, созданную ею на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, и в связи с этим обращается к Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств и призывает подтвердить территориальную цельность Украины", - говорится в заявлении.Депутаты также призвали партнеров не признавать какие-либо решения РФ, которые будут касаться признания независимости ДНР и ЛНР и безотлагательно применить дополнительные санкции в отношении Российской Федерации для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20220215/soglasheniya-1772876353.html
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в мире, владимир путин, россия, киев, москва, госдума рф, снг, ситуация в днр и лнр
12:54 15.02.2022 (обновлено: 13:49 15.02.2022)
 
Рада попросила ввести санкции против России

Рада осудила попытки признать ДНР и ЛНР и попросила ввести санкции против России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины осудила любые попытки Российской Федерации признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, просит западных партнёров применить санкции против РФ для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации. Такое заявление на заседании парламента во вторник поддержал 331 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
В Госдуме во вторник рассмотрят вопрос обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 12:16
В Раде пригрозили отказаться от Минска-2, если Россия признает ДНР и ЛНР
Украинские депутаты считают, что заявления РФ о том, что Госдума планирует принять решение о признании независимости ДНР и ЛНР является очередной попыткой разрушить международный правопорядок, основывающийся на Уставе ООН.
"Верховная рада Украины решительно осуждает любые попытки Российской Федерации признать (легализовать) независимость самопровозглашенных образований, составляющих оккупационную администрацию Российской Федерации, созданную ею на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, и в связи с этим обращается к Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств и призывает подтвердить территориальную цельность Украины", - говорится в заявлении.
Депутаты также призвали партнеров не признавать какие-либо решения РФ, которые будут касаться признания независимости ДНР и ЛНР и безотлагательно применить дополнительные санкции в отношении Российской Федерации для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.
РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 12:35
МИД Украины отреагировал на возможное признание Россией ЛНР и ДНР
 
В миреВладимир ПутинРоссияКиевМоскваГосдума РФСНГСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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