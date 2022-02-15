https://ria.ru/20220215/ukraina-1772881580.html

МИД Украины отреагировал на возможное признание Россией ЛНР и ДНР

МИД Украины отреагировал на возможное признание Россией ЛНР и ДНР - РИА Новости, 15.02.2022

МИД Украины отреагировал на возможное признание Россией ЛНР и ДНР

Киев будет считать признание Госдумой независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР выходом России из Минских соглашений, заявил на брифинге глава Министерства... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:35

2022-02-15T12:35

2022-02-15T15:25

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КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Киев будет считать признание Госдумой независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР выходом России из Минских соглашений, заявил на брифинге глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."В случае принятия решения о признании (самопровозглашенных ЛНР и ДНР. — Прим. ред.) Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", — сказал он.Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.Депутаты от КПРФ 19 января представили проект обращения к президенту России о признании республик Донбасса в качестве независимых государств и скорейшем проведении переговоров с их руководством для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.Четырнадцатого февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления.

https://ria.ru/20220214/donbass-1772719779.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр