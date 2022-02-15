https://ria.ru/20220215/ukraina-1772856397.html

В ВСУ создали подразделение, вооруженное ПЗРК Stinger, сообщили в ДНР

В ВСУ создали подразделение, вооруженное ПЗРК Stinger, сообщили в ДНР - РИА Новости, 15.02.2022

В ВСУ создали подразделение, вооруженное ПЗРК Stinger, сообщили в ДНР

Украинские силовики сформировали подразделение ПВО, вооруженное ПЗРК Stinger, рассказали в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:04

2022-02-15T11:04

2022-02-15T14:36

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ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Украинские силовики сформировали подразделение ПВО, вооруженное ПЗРК Stinger, рассказали в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."В 1129-м зенитно-ракетном полку создано специальное мобильное подразделение ПВО ПЗРК Stinger на автомобилях Humvee, которое будет выполнять задачи в зоне ООС (военной операции в Донбассе. — Прим. ред.). Для его комплектования под руководством канадских военных инструкторов прошли ускоренную подготовку 28 украинских военнослужащих", — отметили там.В Донецке полагают, что именно создание подобных подразделений, укомплектованных слабообученными солдатами, стало одной из причин введения запрета на полеты над Украиной самолетам иностранных компаний.Помимо этого, по информации Народной милиции, ВСУ доставили в зону конфликта минометы и артиллерийские боеприпасы."В подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ поступили 120-миллиметровые минометы "Молот" украинского производства, эксплуатация которых ранее, в 2019 году, была прекращена из-за конструктивных недоработок. На полевые артиллерийские склады в районах Первомайское и Тополиное прибыла партия 60-миллиметровых минометов натовского образца и большое количество мин к ним", — рассказали в ведомстве.Также возле населенных пунктов Невельское и Галициновка украинские силовики разместили станции артиллерийской инструментальной разведки AN/TPQ-48, поставленные Вашингтоном.В ДНР утверждают, что в ближайшее время в Донбасс прибудут еще две роты территориальной обороны — они сформированы из граждан Украины, прошедших краткосрочную подготовку."Вы все видели этих бойцов, бегающих с деревянными автоматами. Данный личный состав будет доставлен в зону ООС (Операции объединенных сил. — Прим. ред.) обманом, под легендой отправки на учебные сборы на одном из полигонов ВСУ", — рассказали в Народной милиции.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительных мер обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Кремль "нападет" на соседнее государство 16 февраля. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.

https://ria.ru/20220120/ssha-1768825901.html

https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772825400.html

https://ria.ru/20220215/soglasheniya-1772818192.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, донбасс