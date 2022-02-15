11:04 15.02.2022 (обновлено: 14:36 15.02.2022)
В ВСУ создали подразделение, вооруженное ПЗРК Stinger, сообщили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ создали мобильное подразделение ПВО, вооруженное ПЗРК Stinger
© REUTERS / Valentyn OgirenkoГруз военной помощи из Литвы, включающий переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, в аэропорту Борисполь
Груз военной помощи из Литвы, включающий переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, в аэропорту Борисполь
ДОНЕЦК, 15 фев — РИА Новости. Украинские силовики сформировали подразделение ПВО, вооруженное ПЗРК Stinger, рассказали в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В 1129-м зенитно-ракетном полку создано специальное мобильное подразделение ПВО ПЗРК Stinger на автомобилях Humvee, которое будет выполнять задачи в зоне ООС (военной операции в Донбассе. — Прим. ред.). Для его комплектования под руководством канадских военных инструкторов прошли ускоренную подготовку 28 украинских военнослужащих", — отметили там.
Помимо этого, по информации Народной милиции, ВСУ доставили в зону конфликта минометы и артиллерийские боеприпасы.
"В подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ поступили 120-миллиметровые минометы "Молот" украинского производства, эксплуатация которых ранее, в 2019 году, была прекращена из-за конструктивных недоработок. На полевые артиллерийские склады в районах Первомайское и Тополиное прибыла партия 60-миллиметровых минометов натовского образца и большое количество мин к ним", — рассказали в ведомстве.
Также возле населенных пунктов Невельское и Галициновка украинские силовики разместили станции артиллерийской инструментальной разведки AN/TPQ-48, поставленные Вашингтоном.
В ДНР утверждают, что в ближайшее время в Донбасс прибудут еще две роты территориальной обороны — они сформированы из граждан Украины, прошедших краткосрочную подготовку.
"Вы все видели этих бойцов, бегающих с деревянными автоматами. Данный личный состав будет доставлен в зону ООС (Операции объединенных сил. — Прим. ред.) обманом, под легендой отправки на учебные сборы на одном из полигонов ВСУ", — рассказали в Народной милиции.
В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей и дополнительных мер обеспечения перемирия, которые вступили в силу летом 2020 года.
В свою очередь, на Западе неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Кремль "нападет" на соседнее государство 16 февраля. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.