10:53 15.02.2022 (обновлено: 11:00 15.02.2022)
В Раде посчитали, во сколько обходится паника из-за фейков об эскалации
В Раде заявили, что паника стоит Украине два-три миллиарда долларов в месяц
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия обвинил мировые СМИ в распространении фейков и заявил, что украинская экономика несет большие потери из-за паники в связи с обострением ситуации вокруг страны.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни.
14 февраля, 10:17В миреВ СБУ рассказали о нагнетании паники на Украине
Он отметил, что через две-три недели паника на Украине исчезнет, и после этого необходимо проанализировать то, что известные мировые СМИ начали распространять недостоверную информацию. "Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - сказал Арахамия в эфире телеканала "1+1".
По его мнению, сейчас "идут попытки сделать новый договор коллективной безопасности".
"Люди должны понимать, что это (паника – ред.) стоит сейчас Украине 2-3 миллиарда долларов каждый месяц… Потому что мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки, мы новый рекорд сегодня установили. Порты. Эти учения возле портов – много экспортеров отказываются. Мы считаем каждый день потери экономики. И потом распространяем эту информацию через МИД нашим партнерам. Потому что они должны понимать: когда кто-то решает передвинуть посольство во Львов, такая новость будет стоить экономике Украины несколько сотен миллионов долларов", - добавил депутат.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.