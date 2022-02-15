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В Раде посчитали, во сколько обходится паника из-за фейков об эскалации
В Раде посчитали, во сколько обходится паника из-за фейков об эскалации - РИА Новости, 15.02.2022
В Раде посчитали, во сколько обходится паника из-за фейков об эскалации
Глава фракции пропрезидентской партии "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия обвинил мировые СМИ в распространении фейков и заявил, что... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T10:53
2022-02-15T11:00
в мире
алексей данилов
дмитрий песков
киев
россия
москва
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КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия обвинил мировые СМИ в распространении фейков и заявил, что украинская экономика несет большие потери из-за паники в связи с обострением ситуации вокруг страны.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни.Он отметил, что через две-три недели паника на Украине исчезнет, и после этого необходимо проанализировать то, что известные мировые СМИ начали распространять недостоверную информацию. "Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - сказал Арахамия в эфире телеканала "1+1".По его мнению, сейчас "идут попытки сделать новый договор коллективной безопасности".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://radiosputnik.ria.ru/20220214/sbu-1772648352.html
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в мире, алексей данилов, дмитрий песков, киев, россия, москва, нато
10:53 15.02.2022 (обновлено: 11:00 15.02.2022)
 
В Раде посчитали, во сколько обходится паника из-за фейков об эскалации

В Раде заявили, что паника стоит Украине два-три миллиарда долларов в месяц

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия обвинил мировые СМИ в распространении фейков и заявил, что украинская экономика несет большие потери из-за паники в связи с обострением ситуации вокруг страны.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни.
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 10:17В мире
В СБУ рассказали о нагнетании паники на Украине
Он отметил, что через две-три недели паника на Украине исчезнет, и после этого необходимо проанализировать то, что известные мировые СМИ начали распространять недостоверную информацию. "Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - сказал Арахамия в эфире телеканала "1+1".
По его мнению, сейчас "идут попытки сделать новый договор коллективной безопасности".
"Люди должны понимать, что это (паника – ред.) стоит сейчас Украине 2-3 миллиарда долларов каждый месяц… Потому что мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки, мы новый рекорд сегодня установили. Порты. Эти учения возле портов – много экспортеров отказываются. Мы считаем каждый день потери экономики. И потом распространяем эту информацию через МИД нашим партнерам. Потому что они должны понимать: когда кто-то решает передвинуть посольство во Львов, такая новость будет стоить экономике Украины несколько сотен миллионов долларов", - добавил депутат.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 31 января 2022 - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 18:12
Постпред России в ООН рассказал, кому нужна паника вокруг Украины
 
В миреАлексей ДаниловДмитрий ПесковКиевРоссияМоскваНАТО
 
 
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