https://ria.ru/20220215/ukraina-1772854159.html

В Раде посчитали, во сколько обходится паника из-за фейков об эскалации

В Раде посчитали, во сколько обходится паника из-за фейков об эскалации - РИА Новости, 15.02.2022

В Раде посчитали, во сколько обходится паника из-за фейков об эскалации

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия обвинил мировые СМИ в распространении фейков и заявил, что... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:53

2022-02-15T10:53

2022-02-15T11:00

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КИЕВ, 15 фев – РИА Новости. Глава фракции пропрезидентской партии "Слуги народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия обвинил мировые СМИ в распространении фейков и заявил, что украинская экономика несет большие потери из-за паники в связи с обострением ситуации вокруг страны.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни.Он отметил, что через две-три недели паника на Украине исчезнет, и после этого необходимо проанализировать то, что известные мировые СМИ начали распространять недостоверную информацию. "Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - сказал Арахамия в эфире телеканала "1+1".По его мнению, сейчас "идут попытки сделать новый договор коллективной безопасности".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/sbu-1772648352.html

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770359944.html

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в мире, алексей данилов, дмитрий песков, киев, россия, москва, нато