Украина пожалела, что повелась на антироссийские фейки США

10:48 15.02.2022 (обновлено: 16:11 15.02.2022)
СМИ: Зеленский подыграл слухам о вторжении и теперь жалеет об этом
Журналист Time: Зеленский подыграл США в истории со "вторжением" России и теперь жалеет
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский осознанно поддерживал слухи о скором вторжении России, однако ситуация с военной истерикой вышла из-под контроля и только вредит стране. Об этом заявил автор американского журнала Time Саймон Шустер в твиттере.
Ссылаясь на близких к главе государства людей, Шустер заявил, что Зеленский сожалеет о том, что пытался воспользоваться антироссийскими настроениями на Западе, желая получить выгоду.
"Источник, близкий к Зеленскому, сказал мне, что впервые США предупредили его команду о российском вторжении прошлой осенью, указав вероятность 80 процентов. Украинцы в это не поверили, но увидели перспективу — "больше помощи, больше внимания" — и подыграли. Сейчас сожалеют. Внимания слишком много", — заявил он.
В последние месяцы США и другие страны — участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.
В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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