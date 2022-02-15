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https://ria.ru/20220215/ukraina-1772852173.html
Украина пожалела, что повелась на антироссийские фейки США
СМИ: Зеленский подыграл слухам о вторжении и теперь жалеет об этом - РИА Новости, 15.02.2022
Украина пожалела, что повелась на антироссийские фейки США
Президент Украины Владимир Зеленский осознанно поддерживал слухи о скором вторжении России, однако ситуация с военной истерикой вышла из-под контроля и только... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T10:48
2022-02-15T16:11
в мире
джо байден
чехия
россия
франция
нато
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский осознанно поддерживал слухи о скором вторжении России, однако ситуация с военной истерикой вышла из-под контроля и только вредит стране. Об этом заявил автор американского журнала Time Саймон Шустер в твиттере.Ссылаясь на близких к главе государства людей, Шустер заявил, что Зеленский сожалеет о том, что пытался воспользоваться антироссийскими настроениями на Западе, желая получить выгоду."Источник, близкий к Зеленскому, сказал мне, что впервые США предупредили его команду о российском вторжении прошлой осенью, указав вероятность 80 процентов. Украинцы в это не поверили, но увидели перспективу — "больше помощи, больше внимания" — и подыграли. Сейчас сожалеют. Внимания слишком много", — заявил он.В последние месяцы США и другие страны — участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220215/skandal-1772821773.html
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в мире, джо байден, чехия, россия, франция, нато, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
10:48 15.02.2022 (обновлено: 16:11 15.02.2022)
 
СМИ: Зеленский подыграл слухам о вторжении и теперь жалеет об этом

Журналист Time: Зеленский подыграл США в истории со "вторжением" России и теперь жалеет

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский осознанно поддерживал слухи о скором вторжении России, однако ситуация с военной истерикой вышла из-под контроля и только вредит стране. Об этом заявил автор американского журнала Time Саймон Шустер в твиттере.
Ссылаясь на близких к главе государства людей, Шустер заявил, что Зеленский сожалеет о том, что пытался воспользоваться антироссийскими настроениями на Западе, желая получить выгоду.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 05:19
СМИ: Зеленский "поскандалил" с тремя странами из-за "вторжения" России
"Источник, близкий к Зеленскому, сказал мне, что впервые США предупредили его команду о российском вторжении прошлой осенью, указав вероятность 80 процентов. Украинцы в это не поверили, но увидели перспективу — "больше помощи, больше внимания" — и подыграли. Сейчас сожалеют. Внимания слишком много", — заявил он.
В последние месяцы США и другие страны — участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.
В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.
В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Ж.-И. Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 23:12
Глава МИД Франции не увидел признаков "вторжения" России на Украину
 
В миреДжо БайденЧехияРоссияФранцияНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Зеленский
 
 
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