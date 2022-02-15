https://ria.ru/20220215/ukraina-1772852173.html

Украина пожалела, что повелась на антироссийские фейки США

СМИ: Зеленский подыграл слухам о вторжении и теперь жалеет об этом - РИА Новости, 15.02.2022

Украина пожалела, что повелась на антироссийские фейки США

Президент Украины Владимир Зеленский осознанно поддерживал слухи о скором вторжении России, однако ситуация с военной истерикой вышла из-под контроля и только... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:48

2022-02-15T10:48

2022-02-15T16:11

в мире

джо байден

чехия

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нато

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский осознанно поддерживал слухи о скором вторжении России, однако ситуация с военной истерикой вышла из-под контроля и только вредит стране. Об этом заявил автор американского журнала Time Саймон Шустер в твиттере.Ссылаясь на близких к главе государства людей, Шустер заявил, что Зеленский сожалеет о том, что пытался воспользоваться антироссийскими настроениями на Западе, желая получить выгоду."Источник, близкий к Зеленскому, сказал мне, что впервые США предупредили его команду о российском вторжении прошлой осенью, указав вероятность 80 процентов. Украинцы в это не поверили, но увидели перспективу — "больше помощи, больше внимания" — и подыграли. Сейчас сожалеют. Внимания слишком много", — заявил он.В последние месяцы США и другие страны — участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220215/skandal-1772821773.html

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772810321.html

чехия

россия

франция

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в мире, джо байден, чехия, россия, франция, нато, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский