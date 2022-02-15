https://ria.ru/20220215/ukraina-1772840954.html

Наглость украинского посла окончательно довела немцев

"А я требую "Порше": немцы пришли в ярость из-за наглости украинского посла - РИА Новости, 15.02.2022

Наглость украинского посла окончательно довела немцев

Читатели немецкой газеты Die Zeit резко отреагировали на требование посла Украины в Германии Андрея Мельника о поставках 12 тысяч противотанковых ракет из-за... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T09:51

2022-02-15T09:51

2022-02-15T12:39

джо байден

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киев

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германия

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андрей мельник

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit резко отреагировали на требование посла Украины в Германии Андрея Мельника о поставках 12 тысяч противотанковых ракет из-за угрозы российского "вторжения".Многие отмечают, что дипломат уже не в первый раз ведет себя нагло, а самим киевским властям неплохо было бы вспомнить прежде всего о своих обязательствах."Двенадцать тысяч противотанковых ракет? А у нас вообще есть столько такого оружия на складах? И если да, то кто за него будет платить? В принципе, поведение украинского посла оставляет желать лучшего, в особенности на фоне успокаивающих слов Зеленского. Даже если это игра в хорошего и плохого полицейского", — подчеркнул Abatefetel."К чему такие сложности? Расширение НАТО на восток с 90-х годов и отсутствие гарантий безопасности для России — совершенно понятные причины того, что Россия потеряла терпение. Поэтому: никаких ракет Украине, вместо них гарантии безопасности России! В чем тут проблема?" — задался вопросом mahna mahnam."Это требование можно и проигнорировать. Поздновато попросил: до среды доставить противотанковые ракеты на Украину так или иначе не успеют. А в среду все уже начнется. Все это ужасно гротескно!" — выразил мнение Gastauftritt."Что именно Украине непонятно в том, что Германия не хочет поставлять оружие? Нет значит нет. Это постоянное попрошайничество просто замучило. Сколько еще раз вы собираетесь попросить и получить отказ?" — возмутился Ciel coloré."А я требую себе "Порше". Вполне разумный вариант, учитывая, что ЕС Украине уже 17 миллиардов евро перечислил", — сыронизировал Levant."Украинский посол потребовал от Берлина поставок 12 тысяч противотанковых ракет". Потребовал? Этот человек становится все наглее. Совсем недавно Мельник издевательски заметил, что немецкая экономическая помощь Украине находится лишь на уровне Конго. А чем украинцы лучше бедных людей в Республике Конго, которых, кстати, вдвое больше, чем жителей Украины? Этого посла нужно поставить на место!" — подытожили читатели.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Президент США Джо Байден сообщил, что нападение запланировано на 16 февраля. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772825400.html

https://ria.ru/20220215/dialog-1772828170.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/vooruzhenie-1772832836.html

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