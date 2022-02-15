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Посольство Индии призвало граждан временно покинуть Украину
Посольство Индии призвало граждан временно покинуть Украину - РИА Новости, 15.02.2022
Посольство Индии призвало граждан временно покинуть Украину
Посольство Индии на Украине призвало своих граждан временно покинуть страну в связи с неопределенностью ситуации. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:12
2022-02-15T09:24
в мире
индия
украина
ситуация в днр и лнр
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев – РИА Новости. Посольство Индии на Украине призвало своих граждан временно покинуть страну в связи с неопределенностью ситуации."В связи с неопределенностью нынешней ситуации на Украине граждане Индии на Украине, особенно студенты, чье пребывание не является необходимым, могут рассмотреть возможность временного отъезда. Гражданам Индии также рекомендуется избегать всех несущественных поездок на Украину и внутри Украины", - говорится в заявлении посольства.Дипмиссия также призвала граждан Индии информировать посольство о своем пребывании на Украине, чтобы связаться с ними в случае необходимости."Посольство продолжает функционировать в обычном режиме, предоставляя все услуги гражданам Индии на Украине", - отметили в миссии.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220215/dialog-1772828170.html
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в мире, индия, украина, ситуация в днр и лнр
09:12 15.02.2022 (обновлено: 09:24 15.02.2022)
 
Посольство Индии призвало граждан временно покинуть Украину

Посольство Индии призвало своих граждан временно покинуть Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту Борисполь в Киеве
Пассажиры в международном аэропорту Борисполь в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Пассажиры в международном аэропорту Борисполь в Киеве
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 фев – РИА Новости. Посольство Индии на Украине призвало своих граждан временно покинуть страну в связи с неопределенностью ситуации.
"В связи с неопределенностью нынешней ситуации на Украине граждане Индии на Украине, особенно студенты, чье пребывание не является необходимым, могут рассмотреть возможность временного отъезда. Гражданам Индии также рекомендуется избегать всех несущественных поездок на Украину и внутри Украины", - говорится в заявлении посольства.
Дипмиссия также призвала граждан Индии информировать посольство о своем пребывании на Украине, чтобы связаться с ними в случае необходимости.
"Посольство продолжает функционировать в обычном режиме, предоставляя все услуги гражданам Индии на Украине", - отметили в миссии.
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07:41
Глава Госсовета Италии рассказал, как урегулировать кризис вокруг Украины
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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