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Захарова назвала заявления Кулебы о Минских соглашениях фарсом
Захарова назвала заявления Кулебы о Минских соглашениях фарсом - РИА Новости, 15.02.2022
Захарова назвала заявления Кулебы о Минских соглашениях фарсом
"Российских" условий по выполнению Минских соглашений нет, есть здравый смысл, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T08:59
2022-02-15T09:07
в мире
дмитрий кулеба
антониу гутерреш
оон
минские соглашения
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. "Российских" условий по выполнению Минских соглашений нет, есть здравый смысл, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы."Никаких "российских" условий нет, кроме буквально, как записаны, попунктного выполнения этого документа. Можно ли это назвать "российскими" условиями или здравым смыслом?... Единственное, о чем мы говорим, и это стало уже лозунгом - выполнение минских договоренностей так, как это записано", - заявила Захарова в эфире "Соловьев Live".Она резюмировала, что это "настоящий фарс, который украинская политическая мысль, киевский режим использует для подмены работы по имплементации минских договоренностей"."Силы и смелости сказать, что они более не привержены и не будут выполнять минские договоренности - этих сил у них нет, потому что они понимают, что все международное сообщество, наоборот, подчеркивает их актуальность и безальтернативность", - резюмировала она.Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что минские соглашения не могут быть выполнены "на условиях РФ".
https://ria.ru/20220214/ssha-1772766627.html
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в мире, дмитрий кулеба, антониу гутерреш, оон, минские соглашения
08:59 15.02.2022 (обновлено: 09:07 15.02.2022)
 
Захарова назвала заявления Кулебы о Минских соглашениях фарсом

В МИД заявили, что "российских" условий по выполнению Минских соглашений нет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. "Российских" условий по выполнению Минских соглашений нет, есть здравый смысл, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"Никаких "российских" условий нет, кроме буквально, как записаны, попунктного выполнения этого документа. Можно ли это назвать "российскими" условиями или здравым смыслом?... Единственное, о чем мы говорим, и это стало уже лозунгом - выполнение минских договоренностей так, как это записано", - заявила Захарова в эфире "Соловьев Live".
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Она резюмировала, что это "настоящий фарс, который украинская политическая мысль, киевский режим использует для подмены работы по имплементации минских договоренностей".
"Силы и смелости сказать, что они более не привержены и не будут выполнять минские договоренности - этих сил у них нет, потому что они понимают, что все международное сообщество, наоборот, подчеркивает их актуальность и безальтернативность", - резюмировала она.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что минские соглашения не могут быть выполнены "на условиях РФ".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
01:59
Минские соглашения не будут выполнены на условиях России, заявил Кулеба
 
В миреДмитрий КулебаАнтониу ГутеррешООНМинские соглашения
 
 
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