https://ria.ru/20220215/ukraina-1772818495.html
Украина решила отказаться от Евровидения назло России
Украину могут не допустить до Евровидения из-за посещавшей Крым певицы - РИА Новости, 15.02.2022
Украина решила отказаться от Евровидения назло России
Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2022 после скандала с посещавшей Крым певицей Алиной Паш, заявил председатель правления РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T02:17
2022-02-15T02:17
2022-02-15T09:22
культура
алина паш
украина
евровидение-2022
николай чернотицкий
республика крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155801/71/1558017107_0:18:2048:1170_1920x0_80_0_0_2881e07c1df0c0f483e9f77bb731db69.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2022 после скандала с посещавшей Крым певицей Алиной Паш, заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий в эфире телеканала "Первый".Артистка, внесенная в базу скандального сайта "Миротворец" за поездку на российский полуостров, в субботу победила в нацотборе, сообщается на официальном сайте конкурса.Один из представителей жюри нацотбора Ярослав Лодыгин отметил, что в этой ситуации "любое решение, которое будет принято в дальнейшем, может восприниматься как политизация".Ранее телеканал "Суспильне" (Общественное) запросил в Государственной пограничной службе Украины информацию о пересечении границы с Крымом командой Алины Паш. Как отмечается в сообщении, граждане рассказали телеканалу о возможной подделке документов о поездке в российский регион, предоставленных артисткой. Вещатель подчеркнул, что не будет подписывать соглашение об участии в конкурсе с Паш до завершения проверки.
https://ria.ru/20220213/evrovidenie-1772531918.html
украина
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155801/71/1558017107_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_5153801d538412bb338f646e6bf7b5f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алина паш, украина, евровидение-2022, николай чернотицкий, республика крым, россия
02:17 15.02.2022 (обновлено: 09:22 15.02.2022)
Украину могут не допустить до Евровидения из-за посещавшей Крым певицы
Глава НОТУ Чернотицкий: Украину могут не допустить до Евровидения-2022 из-за политизации