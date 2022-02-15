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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772818495.html
Украина решила отказаться от Евровидения назло России
Украину могут не допустить до Евровидения из-за посещавшей Крым певицы - РИА Новости, 15.02.2022
Украина решила отказаться от Евровидения назло России
Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2022 после скандала с посещавшей Крым певицей Алиной Паш, заявил председатель правления РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T02:17
2022-02-15T09:22
культура
алина паш
украина
евровидение-2022
николай чернотицкий
республика крым
россия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2022 после скандала с посещавшей Крым певицей Алиной Паш, заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий в эфире телеканала "Первый".Артистка, внесенная в базу скандального сайта "Миротворец" за поездку на российский полуостров, в субботу победила в нацотборе, сообщается на официальном сайте конкурса.Один из представителей жюри нацотбора Ярослав Лодыгин отметил, что в этой ситуации "любое решение, которое будет принято в дальнейшем, может восприниматься как политизация".Ранее телеканал "Суспильне" (Общественное) запросил в Государственной пограничной службе Украины информацию о пересечении границы с Крымом командой Алины Паш. Как отмечается в сообщении, граждане рассказали телеканалу о возможной подделке документов о поездке в российский регион, предоставленных артисткой. Вещатель подчеркнул, что не будет подписывать соглашение об участии в конкурсе с Паш до завершения проверки.
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алина паш, украина, евровидение-2022, николай чернотицкий, республика крым, россия
02:17 15.02.2022 (обновлено: 09:22 15.02.2022)
 
Украину могут не допустить до Евровидения из-за посещавшей Крым певицы

Глава НОТУ Чернотицкий: Украину могут не допустить до Евровидения-2022 из-за политизации

CC BY 2.0 / Oli Zitch / Alina PashАлина Паш
Алина Паш - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
CC BY 2.0 / Oli Zitch / Alina Pash
Алина Паш. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2022 после скандала с посещавшей Крым певицей Алиной Паш, заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий в эфире телеканала "Первый".
Артистка, внесенная в базу скандального сайта "Миротворец" за поездку на российский полуостров, в субботу победила в нацотборе, сообщается на официальном сайте конкурса.
"Если европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться", — объяснил Чернотицкий.
Один из представителей жюри нацотбора Ярослав Лодыгин отметил, что в этой ситуации "любое решение, которое будет принято в дальнейшем, может восприниматься как политизация".
Ранее телеканал "Суспильне" (Общественное) запросил в Государственной пограничной службе Украины информацию о пересечении границы с Крымом командой Алины Паш. Как отмечается в сообщении, граждане рассказали телеканалу о возможной подделке документов о поездке в российский регион, предоставленных артисткой. Вещатель подчеркнул, что не будет подписывать соглашение об участии в конкурсе с Паш до завершения проверки.
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КультураАлина ПашУкраинаЕвровидение-2022Николай ЧернотицкийРеспублика КрымРоссия
 
 
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