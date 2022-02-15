https://ria.ru/20220215/ukraina-1772818495.html

Украина решила отказаться от Евровидения назло России

Украину могут не допустить до Евровидения из-за посещавшей Крым певицы - РИА Новости, 15.02.2022

Украина решила отказаться от Евровидения назло России

Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2022 после скандала с посещавшей Крым певицей Алиной Паш, заявил председатель правления РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T02:17

2022-02-15T02:17

2022-02-15T09:22

культура

алина паш

украина

евровидение-2022

николай чернотицкий

республика крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155801/71/1558017107_0:18:2048:1170_1920x0_80_0_0_2881e07c1df0c0f483e9f77bb731db69.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2022 после скандала с посещавшей Крым певицей Алиной Паш, заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий в эфире телеканала "Первый".Артистка, внесенная в базу скандального сайта "Миротворец" за поездку на российский полуостров, в субботу победила в нацотборе, сообщается на официальном сайте конкурса.Один из представителей жюри нацотбора Ярослав Лодыгин отметил, что в этой ситуации "любое решение, которое будет принято в дальнейшем, может восприниматься как политизация".Ранее телеканал "Суспильне" (Общественное) запросил в Государственной пограничной службе Украины информацию о пересечении границы с Крымом командой Алины Паш. Как отмечается в сообщении, граждане рассказали телеканалу о возможной подделке документов о поездке в российский регион, предоставленных артисткой. Вещатель подчеркнул, что не будет подписывать соглашение об участии в конкурсе с Паш до завершения проверки.

https://ria.ru/20220213/evrovidenie-1772531918.html

украина

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алина паш, украина, евровидение-2022, николай чернотицкий, республика крым, россия