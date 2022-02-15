https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772899266.html
Северный флот начал учения в Баренцевом море
Северный флот начал учения в Баренцевом море - РИА Новости, 15.02.2022
Северный флот начал учения в Баренцевом море
В Баренцевом море начались учения Северного флота, во время которых отработают поиск иностранных подлодок, сообщила пресс-службе флота. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:43
2022-02-15T13:43
2022-02-15T14:56
безопасность
россия
баренцево море
арк петр великий
адмирал горшков (фрегат)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Баренцевом море начались учения Северного флота, во время которых отработают поиск иностранных подлодок, сообщила пресс-службе флота."В Баренцевом море разнородные силы Северного флота приступили к проведению планового учения под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, которое проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год", — заявили журналистам.В маневрах задействовали до 20 кораблей и судов обеспечения, в частности — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", фрегат "Адмирал Горшков", а также атомные и дизельные подлодки. Помимо этого, к учениям привлекли более десяти летательных аппаратов армии ВВС и ПВО Северного флота.На учениях планируют провести "мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря и пролету летательных аппаратов над ней". Кроме того, корабли и самолеты Северного флота выполнят совместные учебно-боевые упражнения по поражению корабельных группировок условного противника.Общая цель морских маневров — отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.
https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772890067.html
https://ria.ru/20220215/napadenie-1772887870.html
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безопасность, россия, баренцево море, арк петр великий, адмирал горшков (фрегат)
13:43 15.02.2022 (обновлено: 14:56 15.02.2022)
Северный флот начал учения в Баренцевом море
Северный флот начал учения в Баренцевом море с участием около 20 кораблей
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Баренцевом море начались учения Северного флота, во время которых отработают поиск иностранных подлодок, сообщила пресс-службе флота.
"В Баренцевом море
разнородные силы Северного флота приступили к проведению планового учения под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, которое проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год", — заявили журналистам.
В маневрах задействовали до 20 кораблей и судов обеспечения, в частности — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", фрегат "Адмирал Горшков", а также атомные и дизельные подлодки. Помимо этого, к учениям привлекли более десяти летательных аппаратов армии ВВС и ПВО Северного флота.
На учениях планируют провести "мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря и пролету летательных аппаратов над ней". Кроме того, корабли и самолеты Северного флота выполнят совместные учебно-боевые упражнения по поражению корабельных группировок условного противника.
"Кораблями будут выполняться стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского, противолодочного оружия и средств радиоэлектронной борьбы", — сказали в пресс-службе.
Общая цель морских маневров — отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.