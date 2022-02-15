https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772899266.html

Северный флот начал учения в Баренцевом море

Северный флот начал учения в Баренцевом море - РИА Новости, 15.02.2022

Северный флот начал учения в Баренцевом море

В Баренцевом море начались учения Северного флота, во время которых отработают поиск иностранных подлодок, сообщила пресс-службе флота. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:43

2022-02-15T13:43

2022-02-15T14:56

безопасность

россия

баренцево море

арк петр великий

адмирал горшков (фрегат)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Баренцевом море начались учения Северного флота, во время которых отработают поиск иностранных подлодок, сообщила пресс-службе флота."В Баренцевом море разнородные силы Северного флота приступили к проведению планового учения под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, которое проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год", — заявили журналистам.В маневрах задействовали до 20 кораблей и судов обеспечения, в частности — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", фрегат "Адмирал Горшков", а также атомные и дизельные подлодки. Помимо этого, к учениям привлекли более десяти летательных аппаратов армии ВВС и ПВО Северного флота.На учениях планируют провести "мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря и пролету летательных аппаратов над ней". Кроме того, корабли и самолеты Северного флота выполнят совместные учебно-боевые упражнения по поражению корабельных группировок условного противника.Общая цель морских маневров — отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.

https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772890067.html

https://ria.ru/20220215/napadenie-1772887870.html

россия

баренцево море

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безопасность, россия, баренцево море, арк петр великий, адмирал горшков (фрегат)