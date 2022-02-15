https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772894727.html

Лавров прокомментировал российские военные учения

Лавров прокомментировал российские военные учения - РИА Новости, 15.02.2022

Лавров прокомментировал российские военные учения

Военные учения России на своей территории начинаются и заканчиваются запланировано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:30

2022-02-15T13:30

2022-02-15T13:46

россия

дальний восток

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

безопасность

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772860718_0:270:3159:2047_1920x0_80_0_0_a82625f44ad206c3a874d31c7b2d718d.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Военные учения России на своей территории начинаются и заканчиваются запланировано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет учений, которые Россия проводит, ещё раз подчеркну особо: на своей территории, в соответствии со своими собственными планами, они начинаются, осуществляются, завершаются как было запланировано, мы об этом многократно говорили, и в том, что касается учений на западе страны, и что касается аналогичных мероприятий на Дальнем Востоке, либо совместных российско-белорусских учений, которые тоже развиваются и осуществляются в строгом соответствии с заранее согласованным графиком", - сказал министр на пресс-конференции."И делается это независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого слова", - добавил он.

https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772865308.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дальний восток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, безопасность, армия