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Лавров прокомментировал российские военные учения
Лавров прокомментировал российские военные учения - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров прокомментировал российские военные учения
Военные учения России на своей территории начинаются и заканчиваются запланировано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:30
2022-02-15T13:30
2022-02-15T13:46
россия
дальний восток
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
безопасность
армия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Военные учения России на своей территории начинаются и заканчиваются запланировано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет учений, которые Россия проводит, ещё раз подчеркну особо: на своей территории, в соответствии со своими собственными планами, они начинаются, осуществляются, завершаются как было запланировано, мы об этом многократно говорили, и в том, что касается учений на западе страны, и что касается аналогичных мероприятий на Дальнем Востоке, либо совместных российско-белорусских учений, которые тоже развиваются и осуществляются в строгом соответствии с заранее согласованным графиком", - сказал министр на пресс-конференции."И делается это независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого слова", - добавил он.
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россия, дальний восток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, безопасность, армия
13:30 15.02.2022 (обновлено: 13:46 15.02.2022)
Лавров прокомментировал российские военные учения
Глава МИД Лавров: российские военные учения начинаются и заканчиваются запланировано