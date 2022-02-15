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В Кремле напомнили о праве России проводить учения на своей территории
В Кремле напомнили о праве России проводить учения на своей территории - РИА Новости, 15.02.2022
В Кремле напомнили о праве России проводить учения на своей территории
Россия проводила и будет дальше проводить учения на своей территории, это ее право, которое не подлежит обсуждению ни с кем, сообщил во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:12
2022-02-15T13:13
дмитрий песков
безопасность
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия проводила и будет дальше проводить учения на своей территории, это ее право, которое не подлежит обсуждению ни с кем, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам."Россия проводила и будет проводить учения на всей территории Российской Федерации. Это постоянный процесс, как и во всех странах мира. Это наше право проводить учения там, у себя на территории, где мы посчитаем целесообразным, и оно не подлежит обсуждению ни с кем", - сказал Песков.В Вооруженных силах России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки, в них принимают участие почти все военные округа, флоты и ВДВ.
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дмитрий песков, безопасность, россия
13:12 15.02.2022 (обновлено: 13:13 15.02.2022)
 
В Кремле напомнили о праве России проводить учения на своей территории

Пресс-секретарь Песков: Россия проводила и будет проводить учения на своей территории

© РИА Новости / Сергей ПивоваровТанки Т-72Б3 во время учений 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области
Танки Т-72Б3 во время учений 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Кадамовский в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Танки Т-72Б3 во время учений 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия проводила и будет дальше проводить учения на своей территории, это ее право, которое не подлежит обсуждению ни с кем, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.
"Россия проводила и будет проводить учения на всей территории Российской Федерации. Это постоянный процесс, как и во всех странах мира. Это наше право проводить учения там, у себя на территории, где мы посчитаем целесообразным, и оно не подлежит обсуждению ни с кем", - сказал Песков.
В Вооруженных силах России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки, в них принимают участие почти все военные округа, флоты и ВДВ.
Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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