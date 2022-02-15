https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772890067.html

В Кремле напомнили о праве России проводить учения на своей территории

В Кремле напомнили о праве России проводить учения на своей территории - РИА Новости, 15.02.2022

В Кремле напомнили о праве России проводить учения на своей территории

Россия проводила и будет дальше проводить учения на своей территории, это ее право, которое не подлежит обсуждению ни с кем, сообщил во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:12

2022-02-15T13:12

2022-02-15T13:13

дмитрий песков

безопасность

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия проводила и будет дальше проводить учения на своей территории, это ее право, которое не подлежит обсуждению ни с кем, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам."Россия проводила и будет проводить учения на всей территории Российской Федерации. Это постоянный процесс, как и во всех странах мира. Это наше право проводить учения там, у себя на территории, где мы посчитаем целесообразным, и оно не подлежит обсуждению ни с кем", - сказал Песков.В Вооруженных силах России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки, в них принимают участие почти все военные округа, флоты и ВДВ.

https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772856307.html

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дмитрий песков, безопасность, россия