https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772890067.html
В Кремле напомнили о праве России проводить учения на своей территории
В Кремле напомнили о праве России проводить учения на своей территории - РИА Новости, 15.02.2022
В Кремле напомнили о праве России проводить учения на своей территории
Россия проводила и будет дальше проводить учения на своей территории, это ее право, которое не подлежит обсуждению ни с кем, сообщил во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:12
2022-02-15T13:12
2022-02-15T13:13
дмитрий песков
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772860718_0:270:3159:2047_1920x0_80_0_0_a82625f44ad206c3a874d31c7b2d718d.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия проводила и будет дальше проводить учения на своей территории, это ее право, которое не подлежит обсуждению ни с кем, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам."Россия проводила и будет проводить учения на всей территории Российской Федерации. Это постоянный процесс, как и во всех странах мира. Это наше право проводить учения там, у себя на территории, где мы посчитаем целесообразным, и оно не подлежит обсуждению ни с кем", - сказал Песков.В Вооруженных силах России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки, в них принимают участие почти все военные округа, флоты и ВДВ.
https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772856307.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772860718_652:287:2998:2047_1920x0_80_0_0_cb3a4b9b7b2c46da4ef4ec7b45c588fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, безопасность, россия
13:12 15.02.2022 (обновлено: 13:13 15.02.2022)
В Кремле напомнили о праве России проводить учения на своей территории
Пресс-секретарь Песков: Россия проводила и будет проводить учения на своей территории