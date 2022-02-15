https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772889857.html

Песков прокомментировал ситуацию после возвращения военных с учений

Песков прокомментировал ситуацию после возвращения военных с учений - РИА Новости, 15.02.2022

Песков прокомментировал ситуацию после возвращения военных с учений

Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:11

2022-02-15T13:11

2022-02-15T13:38

безопасность

россия

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белоруссия

нато

дмитрий песков

олаф шольц

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины."Мы всегда говорили, что после того, как завершается учение, те стадии, которые должны завершаться в определённые сроки, войска возвращаются в места постоянной дислокации, так происходит и на этот раз. Здесь нет никакой новизны. Это обычный процесс", - сказал Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск, что официально началась деэскалация.Ранее Олаф Шольц сообщил, что ФРГ срочно ждет от Москвы сигнала о деэскалации ситуации вокруг Украины.Песков предложил журналистам дождаться совместной пресс-конференции Путина и Шольца, на которой немецкий лидер сможет рассказать, какой именно сигнал необходим.“Ну, давайте мы дождемся, как раз Олаф Шольц наверное и расскажет на пресс-конференции, что он считает сигалом”, - сказал Песков.Вооруженные силы Российской Федерации вернутся в места постоянной дислокации по окончанию учений, об этом сообщал представитель Минобороны РФ.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772890804.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/tanki-1772875505.html

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безопасность, россия, киев, белоруссия, нато, дмитрий песков, олаф шольц