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https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772889857.html
Песков прокомментировал ситуацию после возвращения военных с учений
Песков прокомментировал ситуацию после возвращения военных с учений - РИА Новости, 15.02.2022
Песков прокомментировал ситуацию после возвращения военных с учений
Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:11
2022-02-15T13:38
безопасность
россия
киев
белоруссия
нато
дмитрий песков
олаф шольц
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины."Мы всегда говорили, что после того, как завершается учение, те стадии, которые должны завершаться в определённые сроки, войска возвращаются в места постоянной дислокации, так происходит и на этот раз. Здесь нет никакой новизны. Это обычный процесс", - сказал Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск, что официально началась деэскалация.Ранее Олаф Шольц сообщил, что ФРГ срочно ждет от Москвы сигнала о деэскалации ситуации вокруг Украины.Песков предложил журналистам дождаться совместной пресс-конференции Путина и Шольца, на которой немецкий лидер сможет рассказать, какой именно сигнал необходим.“Ну, давайте мы дождемся, как раз Олаф Шольц наверное и расскажет на пресс-конференции, что он считает сигалом”, - сказал Песков.Вооруженные силы Российской Федерации вернутся в места постоянной дислокации по окончанию учений, об этом сообщал представитель Минобороны РФ.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772890804.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220215/tanki-1772875505.html
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безопасность, россия, киев, белоруссия, нато, дмитрий песков, олаф шольц
13:11 15.02.2022 (обновлено: 13:38 15.02.2022)
 
Песков прокомментировал ситуацию после возвращения военных с учений

Пресс-секретарь президента Песков рассказал о ситуации после возвращения военных с учений

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений. Стоп-кадр видео
Российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
"Мы всегда говорили, что после того, как завершается учение, те стадии, которые должны завершаться в определённые сроки, войска возвращаются в места постоянной дислокации, так происходит и на этот раз. Здесь нет никакой новизны. Это обычный процесс", - сказал Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск, что официально началась деэскалация.
Военные учения в Крыму. Кадр видео
Вчера, 13:15
Военнослужащие ЮВО начали возвращаться из Крыма после плановых учений
Ранее Олаф Шольц сообщил, что ФРГ срочно ждет от Москвы сигнала о деэскалации ситуации вокруг Украины.
Песков предложил журналистам дождаться совместной пресс-конференции Путина и Шольца, на которой немецкий лидер сможет рассказать, какой именно сигнал необходим.
“Ну, давайте мы дождемся, как раз Олаф Шольц наверное и расскажет на пресс-конференции, что он считает сигалом”, - сказал Песков.
Вооруженные силы Российской Федерации вернутся в места постоянной дислокации по окончанию учений, об этом сообщал представитель Минобороны РФ.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Танки Т-72Б3 во время учений 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Кадамовский в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 12:14В России
Опубликовано видео вывода российских танков после учений
 
БезопасностьРоссияКиевБелоруссияНАТОДмитрий ПесковОлаф Шольц
 
 
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