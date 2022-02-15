https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772865814.html

ВВО и ВДВ с белорусскими военными отработают оборону Союзного государства

ВВО и ВДВ с белорусскими военными отработают оборону Союзного государства - РИА Новости, 15.02.2022

ВВО и ВДВ с белорусскими военными отработают оборону Союзного государства

Войска Восточного военного округа и ВДВ на учениях "Союзная решимость-2022" вместе с белорусскими военными отрабатывают отражение агрессии против Союзного... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:41

2022-02-15T11:41

2022-02-15T11:41

безопасность

белоруссия

россия

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Войска Восточного военного округа и ВДВ на учениях "Союзная решимость-2022" вместе с белорусскими военными отрабатывают отражение агрессии против Союзного государства, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игоря Конашенков."Войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в данном учении ("Союзная решимость - 2022" - ред.), во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции", - сказал Конашенков.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772861843.html

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безопасность, белоруссия, россия, воздушно-десантные войска россии