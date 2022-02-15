ВВО и ВДВ с белорусскими военными отработают оборону Союзного государства
Войска ВВО и ВДВ с белорусскими военными отработают оборону Союзного государства
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
© Sputnik
Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Войска Восточного военного округа и ВДВ на учениях "Союзная решимость-2022" вместе с белорусскими военными отрабатывают отражение агрессии против Союзного государства, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игоря Конашенков.
"Войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в данном учении ("Союзная решимость - 2022" - ред.), во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции", - сказал Конашенков.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.