Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772865814.html
ВВО и ВДВ с белорусскими военными отработают оборону Союзного государства
ВВО и ВДВ с белорусскими военными отработают оборону Союзного государства - РИА Новости, 15.02.2022
ВВО и ВДВ с белорусскими военными отработают оборону Союзного государства
Войска Восточного военного округа и ВДВ на учениях "Союзная решимость-2022" вместе с белорусскими военными отрабатывают отражение агрессии против Союзного... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:41
2022-02-15T11:41
безопасность
белоруссия
россия
воздушно-десантные войска россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772457908_0:0:2355:1324_1920x0_80_0_0_324507190363f4c4133ee8f949957217.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Войска Восточного военного округа и ВДВ на учениях "Союзная решимость-2022" вместе с белорусскими военными отрабатывают отражение агрессии против Союзного государства, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игоря Конашенков."Войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в данном учении ("Союзная решимость - 2022" - ред.), во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции", - сказал Конашенков.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772861843.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772457908_248:0:2013:1324_1920x0_80_0_0_835b624a2dd2e6e26cba236dface9bab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, россия, воздушно-десантные войска россии
11:41 15.02.2022
 
ВВО и ВДВ с белорусскими военными отработают оборону Союзного государства

Войска ВВО и ВДВ с белорусскими военными отработают оборону Союзного государства

© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Гожский в Гродненской области
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Войска Восточного военного округа и ВДВ на учениях "Союзная решимость-2022" вместе с белорусскими военными отрабатывают отражение агрессии против Союзного государства, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игоря Конашенков.
"Войска Восточного военного округа и ВДВ, участвующие в данном учении ("Союзная решимость - 2022" - ред.), во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции", - сказал Конашенков.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Эвакуация раненного во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Гожский в Гродненской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 11:25
Военных атташе пригласили на завершение учений "Союзная решимость-2022"
 
БезопасностьБелоруссияРоссияВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала