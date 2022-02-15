https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772865308.html
Минобороны опубликовало кадры вывода танков после учений
Минобороны опубликовало кадры вывода танков после учений - РИА Новости, 15.02.2022
Минобороны опубликовало кадры вывода танков после учений
Минобороны РФ показало кадры погрузки на железнодорожные платформы гусеничной военной техники, подтверждающие вывод техники с масштабных учений. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:40
2022-02-15T11:40
2022-02-15T12:37
безопасность
игорь конашенков
россия
армия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры погрузки на железнодорожные платформы гусеничной военной техники, подтверждающие вывод техники с масштабных учений.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений.На нескольких видеороликах показаны кадры движения колонны танков, а также то, как другие виды гусеничной военной техники подъезжают к железнодорожным платформам и грузятся на них.
https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772865814.html
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Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ
Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ
2022-02-15T11:40
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PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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безопасность, игорь конашенков, россия, армия, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:40 15.02.2022 (обновлено: 12:37 15.02.2022)
Минобороны опубликовало кадры вывода танков после учений
Минобороны опубликовало кадры погрузки гусеничной военной техники после учений