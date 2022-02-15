https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772865308.html

Минобороны опубликовало кадры вывода танков после учений

Минобороны опубликовало кадры вывода танков после учений - РИА Новости, 15.02.2022

Минобороны опубликовало кадры вывода танков после учений

Минобороны РФ показало кадры погрузки на железнодорожные платформы гусеничной военной техники, подтверждающие вывод техники с масштабных учений. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:40

2022-02-15T11:40

2022-02-15T12:37

безопасность

игорь конашенков

россия

армия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры погрузки на железнодорожные платформы гусеничной военной техники, подтверждающие вывод техники с масштабных учений.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений.На нескольких видеороликах показаны кадры движения колонны танков, а также то, как другие виды гусеничной военной техники подъезжают к железнодорожным платформам и грузятся на них.

https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772865814.html

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Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ 2022-02-15T11:40 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, игорь конашенков, россия, армия, министерство обороны рф (минобороны рф)