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Российские войска продолжают масштабные учения
Российские войска продолжают масштабные учения - РИА Новости, 15.02.2022
Российские войска продолжают масштабные учения
В Вооруженных силах России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки, в них принимают участие почти все военные округа, флоты и ВДВ,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:38
2022-02-15T11:38
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Вооруженных силах России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки, в них принимают участие почти все военные округа, флоты и ВДВ, заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ", - сказал Конашенков.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:38 15.02.2022
 
Российские войска продолжают масштабные учения

Минобороны: ВС России продолжают масштабные учения

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЭвакуация раненного во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
Эвакуация раненного во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Гожский в Гродненской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Эвакуация раненного во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Вооруженных силах России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки, в них принимают участие почти все военные округа, флоты и ВДВ, заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ", - сказал Конашенков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 11:30
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БезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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