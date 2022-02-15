https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772864802.html
Российские войска продолжают масштабные учения
Российские войска продолжают масштабные учения - РИА Новости, 15.02.2022
Российские войска продолжают масштабные учения
В Вооруженных силах России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки, в них принимают участие почти все военные округа, флоты и ВДВ,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:38
2022-02-15T11:38
2022-02-15T11:38
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Вооруженных силах России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки, в них принимают участие почти все военные округа, флоты и ВДВ, заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ", - сказал Конашенков.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Российские войска продолжают масштабные учения
Минобороны: ВС России продолжают масштабные учения