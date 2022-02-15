https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772864802.html

Российские войска продолжают масштабные учения

Российские войска продолжают масштабные учения - РИА Новости, 15.02.2022

Российские войска продолжают масштабные учения

В Вооруженных силах России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки, в них принимают участие почти все военные округа, флоты и ВДВ,... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:38

2022-02-15T11:38

2022-02-15T11:38

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Вооруженных силах России продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки, в них принимают участие почти все военные округа, флоты и ВДВ, заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220215/propaganda-1772862838.html

россия

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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)