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Военных атташе пригласили на завершение учений "Союзная решимость-2022"
Военных атташе пригласили на завершение учений "Союзная решимость-2022" - РИА Новости, 15.02.2022
Военных атташе пригласили на завершение учений "Союзная решимость-2022"
Военные атташе и представители СМИ приглашены на заключительный этап масштабных учений "Союзная решимость-2022" армий России и Белоруссии, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:25
2022-02-15T11:25
2022-02-15T11:25
безопасность
белоруссия
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Военные атташе и представители СМИ приглашены на заключительный этап масштабных учений "Союзная решимость-2022" армий России и Белоруссии, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Учения "Союзная решимость-2022" должны завершиться 20 февраля. Активная фаза учений уже началась."На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ", - сказал Конашенков.
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безопасность, белоруссия, россия
Военных атташе пригласили на завершение учений "Союзная решимость-2022"
Военных атташе и журналистов пригласили на завершение учений "Союзная решимость-2022"