https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772861843.html

Военных атташе пригласили на завершение учений "Союзная решимость-2022"

Военных атташе пригласили на завершение учений "Союзная решимость-2022" - РИА Новости, 15.02.2022

Военных атташе пригласили на завершение учений "Союзная решимость-2022"

Военные атташе и представители СМИ приглашены на заключительный этап масштабных учений "Союзная решимость-2022" армий России и Белоруссии, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:25

2022-02-15T11:25

2022-02-15T11:25

безопасность

белоруссия

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Военные атташе и представители СМИ приглашены на заключительный этап масштабных учений "Союзная решимость-2022" армий России и Белоруссии, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Учения "Союзная решимость-2022" должны завершиться 20 февраля. Активная фаза учений уже началась."На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220214/ucheniya-1772745587.html

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безопасность, белоруссия, россия