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Российские войска вернутся в пункты дислокации после учений
Российские войска вернутся в пункты дислокации после учений - РИА Новости, 15.02.2022
Российские войска вернутся в пункты дислокации после учений
Российские военнослужащие вернутся в места постоянной дислокации по окончании учений "Союзная решимость-2022", сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 15.02.2022
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министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
белоруссия
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие вернутся в места постоянной дислокации по окончании учений "Союзная решимость-2022", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации", — сказал Конашенков.При этом часть подразделений Южного и Западного военных округов уже начали возвращаться в свои гарнизоны. С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
белоруссия
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Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, белоруссия, россия, видео
Российские войска вернутся в пункты дислокации после учений
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие вернутся в места постоянной дислокации по окончании учений "Союзная решимость-2022", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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11:21 15.02.2022 (обновлено: 15:27 15.02.2022)
 
Российские войска вернутся в пункты дислокации после учений

Минобороны России: военные вернутся в места дислокации после учений в Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Гожский в Гродненской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие вернутся в места постоянной дислокации по окончании учений "Союзная решимость-2022", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации", — сказал Конашенков.
При этом часть подразделений Южного и Западного военных округов уже начали возвращаться в свои гарнизоны.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьБелоруссияРоссия
 
 
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