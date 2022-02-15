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Российские войска вернутся в пункты дислокации после учений

Российские войска вернутся в пункты дислокации после учений - РИА Новости, 15.02.2022

Российские войска вернутся в пункты дислокации после учений

Российские военнослужащие вернутся в места постоянной дислокации по окончании учений "Союзная решимость-2022", сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 15.02.2022

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2022-02-15T11:21

2022-02-15T15:27

министерство обороны рф (минобороны рф)

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белоруссия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие вернутся в места постоянной дислокации по окончании учений "Союзная решимость-2022", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации", — сказал Конашенков.При этом часть подразделений Южного и Западного военных округов уже начали возвращаться в свои гарнизоны. С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

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Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ 2022-02-15T11:21 true PT1M37S

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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, белоруссия, россия, видео