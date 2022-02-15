11:21 15.02.2022 (обновлено: 15:27 15.02.2022)
Российские войска вернутся в пункты дислокации после учений
Минобороны России: военные вернутся в места дислокации после учений в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
© Sputnik / Виктор Толочко
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие вернутся в места постоянной дислокации по окончании учений "Союзная решимость-2022", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации", — сказал Конашенков.
При этом часть подразделений Южного и Западного военных округов уже начали возвращаться в свои гарнизоны.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.