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Войска Южного и Западного ВО возвращаются в места дислокации после учений
Войска Южного и Западного ВО возвращаются в места дислокации после учений - РИА Новости, 15.02.2022
Войска Южного и Западного ВО возвращаются в места дислокации после учений
Часть российских войск возвращается в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость — 2022", сообщил официальный... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:04
2022-02-15T13:47
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
южный военный округ
западный военный округ (зво)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Часть российских войск возвращается в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость — 2022", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Накануне состоялась встреча президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Они обсудили военные маневры России и Белоруссии, а также ход переговоров по гарантиям безопасности. Сегодня российское военное ведомство продемонстрировало ролики с погрузкой части техники на железнодорожные платформы. На видео — танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показаны кадры движения колонны модернизированных Т-72Б3.При этом некоторые подразделения пока остаются на территории Белоруссии. В частности, это касается войск Восточного военного округа и ВДВ.Российско-белорусские маневры стартовали 10 февраля. Сейчас идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. Цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов. На заключительную часть учений организаторы пригласили военных атташе и журналистов.Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры носят оборонительный характер и никому не угрожают.
https://radiosputnik.ria.ru/20220214/ucheniya-1772797273.html
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Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, южный военный округ, западный военный округ (зво)
11:04 15.02.2022 (обновлено: 13:47 15.02.2022)
 
Войска Южного и Западного ВО возвращаются в места дислокации после учений

Южный и Западный военные округа начали возвращать войска в места дислокации после учений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Часть российских войск возвращается в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость — 2022", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", — уточнил он.
Накануне состоялась встреча президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Они обсудили военные маневры России и Белоруссии, а также ход переговоров по гарантиям безопасности.
Сегодня российское военное ведомство продемонстрировало ролики с погрузкой части техники на железнодорожные платформы. На видео — танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показаны кадры движения колонны модернизированных Т-72Б3.
Совместные учения “Союзная решимость-2022” - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 20:39Сказано в эфире
"Отработка обороны". Военный политолог о маневрах "Союзная решимость-2022"
При этом некоторые подразделения пока остаются на территории Белоруссии. В частности, это касается войск Восточного военного округа и ВДВ.
Российско-белорусские маневры стартовали 10 февраля. Сейчас идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. Цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.
На заключительную часть учений организаторы пригласили военных атташе и журналистов.
Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры носят оборонительный характер и никому не угрожают.
Боевые машины десанта во время совместных российско-белорусских учений Союзная решимость - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 22:42Авторы
"Союзная решимость" есть, а "вторжения" так и нет
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьЮжный военный округЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
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