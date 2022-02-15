https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772856307.html

Войска Южного и Западного ВО возвращаются в места дислокации после учений

Войска Южного и Западного ВО возвращаются в места дислокации после учений - РИА Новости, 15.02.2022

Войска Южного и Западного ВО возвращаются в места дислокации после учений

Часть российских войск возвращается в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость — 2022", сообщил официальный... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:04

2022-02-15T11:04

2022-02-15T13:47

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

южный военный округ

западный военный округ (зво)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Часть российских войск возвращается в места постоянной дислокации после совместных с Белоруссией учений "Союзная решимость — 2022", сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Накануне состоялась встреча президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Они обсудили военные маневры России и Белоруссии, а также ход переговоров по гарантиям безопасности. Сегодня российское военное ведомство продемонстрировало ролики с погрузкой части техники на железнодорожные платформы. На видео — танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки, также показаны кадры движения колонны модернизированных Т-72Б3.При этом некоторые подразделения пока остаются на территории Белоруссии. В частности, это касается войск Восточного военного округа и ВДВ.Российско-белорусские маневры стартовали 10 февраля. Сейчас идет второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, он продлится до 20 февраля. Цель — отработать отражение внешней агрессии и атак террористов. На заключительную часть учений организаторы пригласили военных атташе и журналистов.Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры носят оборонительный характер и никому не угрожают.

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/ucheniya-1772797273.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/ucheniya-1772808246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ Вывод танков с учений. Кадры Минобороны РФ 2022-02-15T11:04 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, южный военный округ, западный военный округ (зво)