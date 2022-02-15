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Су-24 и Су-27 разбомбили отряд кораблей "противника" на учениях в Крыму
Су-24 и Су-27 разбомбили отряд кораблей "противника" на учениях в Крыму - РИА Новости, 15.02.2022
Су-24 и Су-27 разбомбили отряд кораблей "противника" на учениях в Крыму
Бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота нанесли бомбовый удар по условному десантному отряду противника в ходе учений по... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:49
2022-02-15T10:50
безопасность
новороссийск
россия
севастополь
су-24
су-27
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота нанесли бомбовый удар по условному десантному отряду противника в ходе учений по обороне Крыма, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ."В ходе проведения учения по обороне Крымского полуострова, пунктов базирования сил Черноморского флота и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз морская авиация ЧФ отработала поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника", - говорится в сообщении.Беспилотники "Форпост" и "Орлан" в ходе разведки обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника и передали целеуказание самолетам Су-24 и Су-27, которые затем нанесли бомбовый удар по морским целям. Им также пришлось отработать преодоление ПВО кораблей противника.Вражеский отряд имитировали большие десантные корабли и ракетные катера Черноморского флота.Ранее сообщалось, что более чем 30 боевых кораблей ЧФ вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для отработки обороны морского побережья Крымского полуострова, морских коммуникаций, районов морской экономической деятельности и объектов экономического сектора. Маневры проходят в рамках подготовки к военно-морским учениям под общим руководством главнокомандующего ВМФ.В соответствии с планом подготовки ВС России на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Всего к участию в них планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20220211/ucheniya-1772197197.html
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безопасность, новороссийск, россия, севастополь, су-24, су-27, республика крым
09:49 15.02.2022 (обновлено: 10:50 15.02.2022)
 
Су-24 и Су-27 разбомбили отряд кораблей "противника" на учениях в Крыму

Су-24 и Су-27 нанесли удар по условному десантному отряду противника на учениях в Крыму

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Многоцелевой истребитель Су-27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота нанесли бомбовый удар по условному десантному отряду противника в ходе учений по обороне Крыма, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"В ходе проведения учения по обороне Крымского полуострова, пунктов базирования сил Черноморского флота и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз морская авиация ЧФ отработала поиск и уничтожение десантного отряда кораблей условного противника", - говорится в сообщении.
Военнослужащие во время тактических учений с участием комплекса Бастион - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 08:15
В Крыму прошли учения с участием ракетных комплексов "Бастион"
Беспилотники "Форпост" и "Орлан" в ходе разведки обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника и передали целеуказание самолетам Су-24 и Су-27, которые затем нанесли бомбовый удар по морским целям. Им также пришлось отработать преодоление ПВО кораблей противника.
Вражеский отряд имитировали большие десантные корабли и ракетные катера Черноморского флота.
Ранее сообщалось, что более чем 30 боевых кораблей ЧФ вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для отработки обороны морского побережья Крымского полуострова, морских коммуникаций, районов морской экономической деятельности и объектов экономического сектора. Маневры проходят в рамках подготовки к военно-морским учениям под общим руководством главнокомандующего ВМФ.
В соответствии с планом подготовки ВС России на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Всего к участию в них планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
Фрегат Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 05:50
Корабли ТОФ уничтожили "противника" на учениях в Охотском море
 
БезопасностьНовороссийскРоссияСевастопольСу-24Су-27Республика Крым
 
 
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