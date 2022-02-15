09:28 15.02.2022 (обновлено: 09:35 15.02.2022)
В МИД напомнили о российских учениях 2021 года на границе с Украиной
Дипломат Чижов: численность ВС России на границе с Украиной эквивалентна учениям 2021 года
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБоевая машина десанта БМД-4 на учениях "Запад -2021" вооруженных сил России и Белоруссии в Псковской области
Боевая машина десанта БМД-4 на учениях "Запад -2021" вооруженных сил России и Белоруссии в Псковской области
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Численность российских сил на границе с Украиной эквивалентна числу военных, задействованных на учениях "Запад-21" в сентябре прошлого года, но тогда никто не сказал и слова, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
В сообщении британской газеты Guardian, интервью которой дал российский постпред, говорится, что Чижов "отверг опасения Запада по поводу неминуемости конфликта, заявив, что численность российских войск на границе с Украиной эквивалента численности (военных) на широкомасштабных учениях "Запад-21".
"И никто (тогда) не сказал и слова", - сказал Чижов.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.