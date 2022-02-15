https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772837296.html

В МИД напомнили о российских учениях 2021 года на границе с Украиной

В МИД напомнили о российских учениях 2021 года на границе с Украиной - РИА Новости, 15.02.2022

В МИД напомнили о российских учениях 2021 года на границе с Украиной

Численность российских сил на границе с Украиной эквивалентна числу военных, задействованных на учениях "Запад-21" в сентябре прошлого года, но тогда никто не... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T09:28

2022-02-15T09:28

2022-02-15T09:35

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир чижов

политика

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Численность российских сил на границе с Украиной эквивалентна числу военных, задействованных на учениях "Запад-21" в сентябре прошлого года, но тогда никто не сказал и слова, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.В сообщении британской газеты Guardian, интервью которой дал российский постпред, говорится, что Чижов "отверг опасения Запада по поводу неминуемости конфликта, заявив, что численность российских войск на границе с Украиной эквивалента численности (военных) на широкомасштабных учениях "Запад-21"."И никто (тогда) не сказал и слова", - сказал Чижов.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/amerika-1772798594.html

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безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир чижов, политика, россия