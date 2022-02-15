https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772836086.html

В Крыму прошли учения с применением РСЗО "Ураган" и "Град"

В Крыму прошли учения с применением РСЗО "Ураган" и "Град" - РИА Новости, 15.02.2022

В Крыму прошли учения с применением РСЗО "Ураган" и "Град"

Расчеты ракетных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Град" провели стрельбы по артиллерийским целям условного противника на полигоне Опук в Крыму, сообщил... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T09:15

2022-02-15T09:15

2022-02-15T09:15

безопасность

республика крым

южный военный округ

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Расчеты ракетных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Град" провели стрельбы по артиллерийским целям условного противника на полигоне Опук в Крыму, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев."Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Град" армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в республике Крым, провели боевые стрельбы на межвидовом полигоне Опук. Стрельба велась по целям, имитировавшим артиллерию условного противника на расстоянии более 30 км, что обеспечило безопасное удаление в случае ответного удара", - сообщил Астафьев.В ходе проведения боевых стрельб артиллеристы также поразили одиночные и групповые цели, командные пункты условного противника. Это необходимо было выполнить максимально быстро и с наименьшим расходом боеприпасов, используя одиночный и массированный способы ведения огня.Наведение и корректировка огня реактивных артиллерийских батарей осуществлялась с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".Практические стрельбы расчетов реактивной артиллерии проводились в рамках планового полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии армейского корпуса ЮВО, добавил Астафьев.

https://ria.ru/20220212/ucheniya-1772406174.html

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безопасность, республика крым, южный военный округ, россия