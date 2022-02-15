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Пентагон поприветствовал слова Шойгу о завершении военных учений
Пентагон поприветствовал слова Шойгу о завершении военных учений - РИА Новости, 15.02.2022
Пентагон поприветствовал слова Шойгу о завершении военных учений
Пентагон сделал противоречивое заявление в ответ на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении масштабных учений российских войск: военное ведомство... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T02:15
2022-02-15T02:15
дмитрий песков
владимир путин
россия
киев
белоруссия
министерство обороны сша
нато
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Пентагон сделал противоречивое заявление в ответ на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении масштабных учений российских войск: военное ведомство США наблюдает "наращивание" группировки российских войск вблизи Украины, но при этом не оспаривает сообщение Шойгу о завершении части учений, заявил журналистам представитель министерства обороны США Джон Кирби.Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время"."Их открытость по поводу учений можно только приветствовать. Но они совсем не транспарентны относительно этого масштабного наращивания сил. Было бы странно думать, что они стянули столько войск к границам Украины и в Белоруссию просто для зимних учений", — добавил представитель Пентагона.Он заявил, что путь дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины все еще открыт, и призвал вернуть российские войска в места постоянной дислокации ради деэскалации.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220215/peregovory-1772816827.html
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дмитрий песков, владимир путин, россия, киев, белоруссия, министерство обороны сша, нато, вашингтон, джон кирби
02:15 15.02.2022
 
Пентагон поприветствовал слова Шойгу о завершении военных учений

Представитель Пентагона Кирби поприветствовал слова Шойгу о завершении военных учений

© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany Chase
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Пентагон сделал противоречивое заявление в ответ на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении масштабных учений российских войск: военное ведомство США наблюдает "наращивание" группировки российских войск вблизи Украины, но при этом не оспаривает сообщение Шойгу о завершении части учений, заявил журналистам представитель министерства обороны США Джон Кирби.
Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".

"Я не оспариваю его слова о том, что он завершает учения. Дело не в этом. Дело в том, что он продолжает наращивать российские силы вдоль границы с Украиной", — сказал Кирби.

"Их открытость по поводу учений можно только приветствовать. Но они совсем не транспарентны относительно этого масштабного наращивания сил. Было бы странно думать, что они стянули столько войск к границам Украины и в Белоруссию просто для зимних учений", — добавил представитель Пентагона.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
01:21
Путин готов вести переговоры по ситуации вокруг Украины, заявил Песков
Он заявил, что путь дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины все еще открыт, и призвал вернуть российские войска в места постоянной дислокации ради деэскалации.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 08:00
США тащат Украину на войну
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияКиевБелоруссияМинистерство обороны СШАНАТОВашингтонДжон Кирби
 
 
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