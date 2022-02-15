Пентагон поприветствовал слова Шойгу о завершении военных учений
Представитель Пентагона Кирби поприветствовал слова Шойгу о завершении военных учений
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Пентагон сделал противоречивое заявление в ответ на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о завершении масштабных учений российских войск: военное ведомство США наблюдает "наращивание" группировки российских войск вблизи Украины, но при этом не оспаривает сообщение Шойгу о завершении части учений, заявил журналистам представитель министерства обороны США Джон Кирби.
Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
"Я не оспариваю его слова о том, что он завершает учения. Дело не в этом. Дело в том, что он продолжает наращивать российские силы вдоль границы с Украиной", — сказал Кирби.
"Их открытость по поводу учений можно только приветствовать. Но они совсем не транспарентны относительно этого масштабного наращивания сил. Было бы странно думать, что они стянули столько войск к границам Украины и в Белоруссию просто для зимних учений", — добавил представитель Пентагона.
Он заявил, что путь дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины все еще открыт, и призвал вернуть российские войска в места постоянной дислокации ради деэскалации.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Вчера, 08:00США тащат Украину на войну