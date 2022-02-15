https://ria.ru/20220215/ubiystvo-1772885101.html

Обвиняемым в убийстве из-за ссоры в чате в Волгограде грозит 30 лет колонии

Обвиняемым в убийстве из-за ссоры в чате в Волгограде грозит 30 лет колонии - РИА Новости, 15.02.2022

Обвиняемым в убийстве из-за ссоры в чате в Волгограде грозит 30 лет колонии

Прокуратура запросила для троих фигурантов дела об убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате в Волгограде в общей сложности 30 лет колонии, сообщила... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:49

2022-02-15T12:49

2022-02-15T12:56

происшествия

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 15 фев – РИА Новости. Прокуратура запросила для троих фигурантов дела об убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате в Волгограде в общей сложности 30 лет колонии, сообщила объединенная пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области.Судебный процесс идет с января 2021 года в Центральном районном суде Волгограда. По данным суда, во вторник в суде состоялись прения сторон."Прокурор просил признать Арсена Мелконяна виновным в совершении преступления… и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении суда. По данным ведомства, сторона обвинения запросила его сестре Анне Мелконян наказание в виде лишения свободы на 7 лет, а ее мужу Арману Смбатяну – 10 лет колонии строгого режима.По данным следствия, в конце октября 2020 года после ссоры в чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц, та попросила своего брата Арсена Мелконяна разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег его у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна задержали, он обвиняется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".СК возбудил уголовные дела также в отношении его сестры и ее мужа, который "встречал" Гребенюка у банка вместе с Мелконяном. Он обвиняется в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью (покушение – поскольку он, по данным СК РФ, в драке не участвовал), она – в подстрекательстве. СК сообщал 27 ноября 2020 года об их задержании, на следующий день суд арестовал мужчину, а его жене избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

https://ria.ru/20220215/roddom-1772883169.html

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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)