https://ria.ru/20220215/tu-22-1772934474.html

Россия перебросила в Сирию два Ту-22М3 со сверхзвуковыми ракетами Х-22

Россия перебросила в Сирию два Ту-22М3 со сверхзвуковыми ракетами Х-22 - РИА Новости, 15.02.2022

Россия перебросила в Сирию два Ту-22М3 со сверхзвуковыми ракетами Х-22

Россия перебросила в Сирию два бомбардировщика Ту-22М3 со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР) Х-22, а также истребители МиГ-31К с авиационным... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:02

2022-02-15T16:02

2022-02-15T17:03

безопасность

ту-22м3

россия

сирия

хмеймим

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия перебросила в Сирию два бомбардировщика Ту-22М3 со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР) Х-22, а также истребители МиГ-31К с авиационным комплексом "Кинжал" на фоне присутствия в Средиземном море авианосцев НАТО, следует из видео Минобороны."Самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом "Кинжал" перебазированы на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря", — сказали в ведомстве.В одном из роликов показана посадка на взлетно-посадочную полосу двух Ту-22М3 с подвешенными под фюзеляжем сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22. Такие ракеты имеют максимальную дальность полета около 600 километров и развивают скорость более 3,5 скорости звука. Боевая часть ракеты Х-22 весит около 1000 килограммов.Как указали в оборонном ведомстве, экипажи ВКС России выполнили перелет из пунктов дислокации, преодолев более 1,5 тысячи километров. На учениях летчикам дальней авиации "предстоит выполнять задачи по предназначению".Как сообщалось ранее, в Средиземном море присутствуют авианосные группы кораблей НАТО, в том числе авианосец "Гарри Трумен" ВМС США, авианосец "Шарль де Голль" ВМС Франции, а также авианосец "Конт иди Кавур" ВМС Италии, сопровождаемые ударными кораблями и судами обеспечения.

https://ria.ru/20220215/khmeymim-1772927895.html

россия

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли в Сирию в рамках учений ВМФ России Носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли на "Хмеймим" в рамках учений ВМФ России. 2022-02-15T16:02 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ту-22м3, россия, сирия, хмеймим, воздушно-космические силы россии