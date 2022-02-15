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https://ria.ru/20220215/tu-22-1772934474.html
Россия перебросила в Сирию два Ту-22М3 со сверхзвуковыми ракетами Х-22
Россия перебросила в Сирию два Ту-22М3 со сверхзвуковыми ракетами Х-22 - РИА Новости, 15.02.2022
Россия перебросила в Сирию два Ту-22М3 со сверхзвуковыми ракетами Х-22
Россия перебросила в Сирию два бомбардировщика Ту-22М3 со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР) Х-22, а также истребители МиГ-31К с авиационным... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:02
2022-02-15T17:03
безопасность
ту-22м3
россия
сирия
хмеймим
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия перебросила в Сирию два бомбардировщика Ту-22М3 со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР) Х-22, а также истребители МиГ-31К с авиационным комплексом "Кинжал" на фоне присутствия в Средиземном море авианосцев НАТО, следует из видео Минобороны."Самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом "Кинжал" перебазированы на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря", — сказали в ведомстве.В одном из роликов показана посадка на взлетно-посадочную полосу двух Ту-22М3 с подвешенными под фюзеляжем сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22. Такие ракеты имеют максимальную дальность полета около 600 километров и развивают скорость более 3,5 скорости звука. Боевая часть ракеты Х-22 весит около 1000 килограммов.Как указали в оборонном ведомстве, экипажи ВКС России выполнили перелет из пунктов дислокации, преодолев более 1,5 тысячи километров. На учениях летчикам дальней авиации "предстоит выполнять задачи по предназначению".Как сообщалось ранее, в Средиземном море присутствуют авианосные группы кораблей НАТО, в том числе авианосец "Гарри Трумен" ВМС США, авианосец "Шарль де Голль" ВМС Франции, а также авианосец "Конт иди Кавур" ВМС Италии, сопровождаемые ударными кораблями и судами обеспечения.
https://ria.ru/20220215/khmeymim-1772927895.html
россия
сирия
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МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли в Сирию в рамках учений ВМФ России
Носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли на "Хмеймим" в рамках учений ВМФ России.
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безопасность, ту-22м3, россия, сирия, хмеймим, воздушно-космические силы россии
16:02 15.02.2022 (обновлено: 17:03 15.02.2022)
 
Россия перебросила в Сирию два Ту-22М3 со сверхзвуковыми ракетами Х-22

Россия перебросила на учения в Сирию истребители МиГ-31К с ракетами "Кинжал" и Ту-22М3

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия перебросила в Сирию два бомбардировщика Ту-22М3 со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР) Х-22, а также истребители МиГ-31К с авиационным комплексом "Кинжал" на фоне присутствия в Средиземном море авианосцев НАТО, следует из видео Минобороны.
"Самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом "Кинжал" перебазированы на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря", — сказали в ведомстве.
В одном из роликов показана посадка на взлетно-посадочную полосу двух Ту-22М3 с подвешенными под фюзеляжем сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22. Такие ракеты имеют максимальную дальность полета около 600 километров и развивают скорость более 3,5 скорости звука. Боевая часть ракеты Х-22 весит около 1000 килограммов.
Как указали в оборонном ведомстве, экипажи ВКС России выполнили перелет из пунктов дислокации, преодолев более 1,5 тысячи километров. На учениях летчикам дальней авиации "предстоит выполнять задачи по предназначению".
Как сообщалось ранее, в Средиземном море присутствуют авианосные группы кораблей НАТО, в том числе авианосец "Гарри Трумен" ВМС США, авианосец "Шарль де Голль" ВМС Франции, а также авианосец "Конт иди Кавур" ВМС Италии, сопровождаемые ударными кораблями и судами обеспечения.
МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли в Сирию в рамках учений ВМФ России - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 15:36
Истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 прибыли на Хмеймим
 
БезопасностьТу-22М3РоссияСирияХмеймимВоздушно-космические силы России
 
 
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