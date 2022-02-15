https://ria.ru/20220215/trudoustroystvo-1772293596.html

Билайн и Everland помогли найти работу сотням людей с инвалидностью

Билайн и Everland помогли найти работу сотням людей с инвалидностью - РИА Новости, 15.02.2022

Билайн и Everland помогли найти работу сотням людей с инвалидностью

ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) за два года сотрудничества с инклюзивным социальным предпринимательским проектом Everland ("Эверленд") помогло 562 специалистам с РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:00

2022-02-15T10:00

2022-02-15T10:01

технологии

общество

вымпелком

билайн

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) за два года сотрудничества с инклюзивным социальным предпринимательским проектом Everland ("Эверленд") помогло 562 специалистам с инвалидностью найти постоянную работу, сообщает компания.В рамках проекта была создана онлайн-платформа для тестирования профессиональных навыков, обучения и последующей интеграции в открытый рынок труда специалистов с разными видами инвалидности.Среди специализаций, представленных на платформе, — обучение по текстовому и видеоконтенту, PR, графическому и веб-дизайну, веб-разработке, юриспруденции, тестированию доступности сайтов и приложений.В настоящее время валидацию на ресурсе успешно прошли 1572 участника.Кроме того, в 2021 году был запущен инклюзивный коворкинг как оффлайн-продолжение платформы. В нем приняли участие 113 человек, 42 начинающих специалиста уже используют инфраструктуру коворкинга для старта в профессии."Билайн стремится развивать культуру инклюзии и смотреть с позиции бизнес-экспертизы на возможности трудоустройства. Мы работаем над тем, чтобы создать комфортную среду для всех: адаптируем рабочее пространство, создаем эффективные инклюзивные команды и ищем выходы на новые рынки. В последние годы мы видим, как, благодаря в том числе и нашей работе, сдвигается фокус общественного мнения в сторону дестигматизации инвалидности и все чаще поднимаются вопросы равных прав и возможностей", - приводится в сообщении комментарий руководителя по устойчивому развитию билайн Евгении Чистовой.

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технологии, общество, вымпелком, билайн, новости компаний - экономика