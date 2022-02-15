https://ria.ru/20220215/tretyakovka-1772965905.html

Посещаемость Третьяковки в 2021 году выросла на 70 процентов

Посещаемость Третьяковки в 2021 году выросла на 70 процентов - РИА Новости, 15.02.2022

Посещаемость Третьяковки в 2021 году выросла на 70 процентов

Посещаемость Третьяковской галереи в 2021 году выросла на 70 процентов - люди захотели прикоснуться к искусству после долгого периода в онлайне, рассказала... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:49

2022-02-15T17:49

2022-02-15T17:49

культура

новости культуры

третьяковская галерея

выставки

музеи

зельфира трегулова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756019966_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_aa6d4d3d32cde1549c9395fe20bc1747.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Посещаемость Третьяковской галереи в 2021 году выросла на 70 процентов - люди захотели прикоснуться к искусству после долгого периода в онлайне, рассказала гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова."Это был год, когда мы не до конца были уверены, будем ли открыты. Это был год крайне напряженной работы, и он начался уже осенью 2020 года, когда нас снова закрыли на карантин, и мы с невероятной интенсивностью работали над семью выставками, которые открылись в январе. Мы увидели невероятную востребованность и интерес посетителей. Этот интерес был свидетельством того, что люди, которые были с нами онлайн, они интуитивно ощущали, что им нужно прийти и прикоснуться к искусству, воочию увидеть то, о чем они могли судить только по нашим онлайн-ресурсам", - сказала Трегулова на пресс-конференции, посвященной итогам работы галереи 2021 года и планам на 2022 год.Она сообщила, что общая посещаемость за 2021 год составила один миллион 522 тысячи человек, это на 70 процентов выше, чем в 2020 году и это столько же, сколько было в 2016 году. Согласно данным на представленном в ходе пресс-конференции графике, Новую Третьяковку в 2021 году посетило более 737 тысяч человек, а Историческое здание в Лаврушинском переулке - 701 тысяча человек. Кроме того, на лекции и кинопоказы пришли 45 тысяч человек, а в Инженерный корпус - 77 тысяч человек.Он отметила успех продвижения музея онлайн и возросшую популярность учреждения в соцсетях. Охваты аккаунта музея в Instagram увеличились на 184 процента, а визиты на сайт увеличились на 142 процента. Кроме того, 58 процентов билетов на выставки и другие мероприятия в галерее были приобретены через сайт и соцсети.Самыми яркими проектами, по словам Трегуловой, стали выставка работ Роберта Фалька, на которую пришло 115 тысяч человек, и выставка "Лаборатория будущего кинетического искусства в России", куда пришло 80 тысяч человек. Другим важным проектом для галереи стала международная выставка "Романтизм. Мечты о свободе". Крайне высокий интерес вызвала выставка Юрия Пименова - как рассказала Трегулова, на нее пришло 128 тысяч человек, хотя, "открывая выставку, галерея не ожидала такого интереса к художнику и экспозиции"."Это был год чрезвычайно успешных выставок, причем выставок самых разных и нацеленных на разную аудиторию, но при этом востребованными оказалось все проекты. Мы увидели невероятное омоложение нашей аудитории", - резюмировала Трегулова."Прошлый год у нас был немецким", — напомнила Трегулова. В ноябре 2021 года открылась выставка "Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж", которую музей подготовил совместно с Фондом искусства и культуры (Бонн, Германия). В экспозицию включены работы 90 художников из 34 стран, представляющих разные поколения. Среди них Илья и Эмилия Кабаковы, Аннет Мессаже, Вольфганг Тильманс, Мона Хатум, Олафур Элиассон, Ансельм Кифер и другие.А в 2022 году музей представит порядка 60 проектов.Она отметила, что 2022 год получается своего рода "итальянским" для Третьяковской галереи, поскольку в число восьми зарубежных проектов входят выставка Василия Кандинского в Риме, открытие которой запланировано на 1 декабря, и выставка Таира Салахова — это третья выставка из трилогии, посвященной советским художникам, которые представляли страну в 1962 году на биеннале в Венеции.

https://ria.ru/20220130/tretyakovy-1769736885.html

https://ria.ru/20210122/falk-1593091541.html

https://ria.ru/20210423/tretyakovka-1729474961.html

https://ria.ru/20211123/vystavka-1760239290.html

https://ria.ru/20211012/muzey-1754078273.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, третьяковская галерея, выставки, музеи, зельфира трегулова