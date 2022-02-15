https://ria.ru/20220215/trass-1772908025.html

Трасс заявила, что ей безразличны "оскорбления" со стороны Лаврова

Трасс заявила, что ей безразличны "оскорбления" со стороны Лаврова - РИА Новости, 15.02.2022

Трасс заявила, что ей безразличны "оскорбления" со стороны Лаврова

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "все равно" на якобы имевшие место в ее адрес оскорбления со стороны министра иностранных дел России Сергея... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:17

2022-02-15T14:17

2022-02-15T15:48

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ЛОНДОН, 15 фев — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "все равно" на якобы имевшие место в ее адрес оскорбления со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова."Нас беспокоит правительство, которые является экспансионистским по своим намерениям, которое стремится подорвать демократии на своей границе, и мы громко об этом заявляем. Честно говоря, мне все равно, какие оскорбления мне наносит Сергей Лавров, я продолжу настаивать на своем", — заявила Трасс в эфире британского телеканала ITV, не уточнив, о каких "оскорблениях" идет речь.Британский министр на прошлой неделе посетила Москву, провела переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, охарактеризовавшим диалог как "разговор немого с глухим".Запад обвиняет Россию в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220215/trass-1772819373.html

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в мире, лиз трасс, великобритания, россия, сергей лавров