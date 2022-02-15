14:17 15.02.2022 (обновлено: 15:48 15.02.2022)
Трасс заявила, что ей безразличны "оскорбления" со стороны Лаврова
Главе МИД Британии Трасс безразличны "оскорбления" со стороны Лаврова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
ЛОНДОН, 15 фев — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "все равно" на якобы имевшие место в ее адрес оскорбления со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Нас беспокоит правительство, которые является экспансионистским по своим намерениям, которое стремится подорвать демократии на своей границе, и мы громко об этом заявляем. Честно говоря, мне все равно, какие оскорбления мне наносит Сергей Лавров, я продолжу настаивать на своем", — заявила Трасс в эфире британского телеканала ITV, не уточнив, о каких "оскорблениях" идет речь.
Британский министр на прошлой неделе посетила Москву, провела переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, охарактеризовавшим диалог как "разговор немого с глухим".
Как ранее заявил глава Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.