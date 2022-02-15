Дома сиди. Британцы попросили Трасс перестать позорить страну перед русскими

В Британии заявили о "позоре" Трасс на встрече с Лавровым
Журналистка Дежевски: невежество главы МИД Британии Трасс ухудшило отношения с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Высокомерие и невежество главы МИД Британии Лиз Трасс на встрече с коллегой Сергеем Лавровым привели к дальнейшему ухудшению отношений с Россией, написала в статье для интернет-журнала Spiked обозреватель Мэри Дежевски.
По ее мнению, визит Трасс в российскую столицу стал "позором" для британской дипломатии, поскольку она продемонстрировал низкую подготовку к переговорам.
"Лиз Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о "ценностях". К этому списку она добавила кое-что еще — невежество", — считает Дежевски.
Автор публикации упомянула казус, когда Трасс во время беседы с Лавровым отказалась признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
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"Ошибка Трасс поставила вопрос, который подхватили российские СМИ и многие другие: а зачем она вообще приехала в Россию? Зачем лететь из Лондона в заснеженную Москву и заявлять о том, что британские официальные лица уже неделями говорят о России и Украине? И в итоге случайным образом продемонстрировать, что ты не разбираешься в том, о чем говоришь?" — возмутилась журналистка.
Дежевски предположила, что Трасс приехала в Россию из личных интересов, чтобы, в частности, повести себя в стиле "железной леди" Маргарет Тэтчер. Однако, как заключила обозреватель, главе МИД не хватило твердости, прямолинейности и владения фактами, которые были свойственны бывшему британскому премьеру.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что во время переговоров главы МИД Великобритании с Лавровым в четверг у них возникла дискуссия по поводу информации о российских войсках у границы с Украиной. Глава МИД России спросил Трасс, признает ли Лондон суверенитет над Воронежской и Ростовской областями. На это она якобы ответила, что "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами". Затем в Telegram-канале дипмиссии разместили сообщение, что глава Форин офиса, говоря о Воронежской и Ростовской областях, думала, что речь идет об Украине.
Главными темами обсуждения министров иностранных дел России и Великобритании стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.
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