https://ria.ru/20220215/stolitsa-1772820868.html

Пушков указал на странность в бегстве американцев из Киева

Пушков указал на странность в бегстве американцев из Киева - РИА Новости, 15.02.2022

Пушков указал на странность в бегстве американцев из Киева

Сенатор Алексей Пушков выразил удивление в Telegram, что власти Украины недостаточно остро реагируют на перевод посольства США из Киева во Львов. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T03:52

2022-02-15T03:52

2022-02-15T03:53

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нато

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алексей пушков

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков выразил удивление в Telegram, что власти Украины недостаточно остро реагируют на перевод посольства США из Киева во Львов.Он отметил, что украинские власти, "судя по всему, не ощущают той угрозы, о которой все время твердят" в Вашингтоне, и даже пытаются опровергать американскую информацию и не реагируют на реальные действия заокеанских партнеров. Такую политику Киева парламентарий назвал поразительной.В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, которую передали западные страны.В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220215/pokhod-1772815773.html

https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772820000.html

россия

украина

сша

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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, нато, украина, алексей пушков, сша