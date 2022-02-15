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Пушков указал на странность в бегстве американцев из Киева
Пушков указал на странность в бегстве американцев из Киева - РИА Новости, 15.02.2022
Пушков указал на странность в бегстве американцев из Киева
Сенатор Алексей Пушков выразил удивление в Telegram, что власти Украины недостаточно остро реагируют на перевод посольства США из Киева во Львов. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T03:52
2022-02-15T03:53
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
нато
украина
алексей пушков
сша
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков выразил удивление в Telegram, что власти Украины недостаточно остро реагируют на перевод посольства США из Киева во Львов.Он отметил, что украинские власти, "судя по всему, не ощущают той угрозы, о которой все время твердят" в Вашингтоне, и даже пытаются опровергать американскую информацию и не реагируют на реальные действия заокеанских партнеров. Такую политику Киева парламентарий назвал поразительной.В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, которую передали западные страны.В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220215/pokhod-1772815773.html
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, нато, украина, алексей пушков, сша
03:52 15.02.2022 (обновлено: 03:53 15.02.2022)
 
Пушков указал на странность в бегстве американцев из Киева

Пушков: США готовы перестать считать Киев столицей Украины из-за посольства во Львове

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков выразил удивление в Telegram, что власти Украины недостаточно остро реагируют на перевод посольства США из Киева во Львов.
Он отметил, что украинские власти, "судя по всему, не ощущают той угрозы, о которой все время твердят" в Вашингтоне, и даже пытаются опровергать американскую информацию и не реагируют на реальные действия заокеанских партнеров. Такую политику Киева парламентарий назвал поразительной.

"Ведь перенос посольства США из Киева во Львов должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского. Это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины. Но в Киеве по этому поводу молчат все — от президента до главы МИД. Словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию", — написал Пушков.

В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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"Совместный поход на Москву". В Раде рассказали о договоренностях с Турцией
В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.
Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, которую передали западные страны.
В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
03:18
Полянский заявил об отсутствии причин для "вторжения" России на Украину
 
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