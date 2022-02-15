https://ria.ru/20220215/ssha-1772740876.html
В США бортпроводник ударил кофейником буйного пассажира
В США бортпроводник ударил кофейником буйного пассажира - РИА Новости, 15.02.2022
В США бортпроводник ударил кофейником буйного пассажира
Бортпроводник американской авиакомпании American Airlines ударил кофейником по голове буйного пассажира, который пытался попасть в кабину к пилотам, сообщает... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T01:36
2022-02-15T01:36
2022-02-15T01:36
туризм
туризм
канзас-сити (миссури)
лос-анджелес
вашингтон (город)
фбр
american airlines
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152225/02/1522250228_193:0:4513:2430_1920x0_80_0_0_53a90c6eac35d5aaf804eccb174606c1.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Бортпроводник американской авиакомпании American Airlines ударил кофейником по голове буйного пассажира, который пытался попасть в кабину к пилотам, сообщает телеканал Fox News.По информации СМИ, в воскресенье самолет выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Вашингтон, однако из-за инцидента ему пришлось приземлиться в Канзас-Сити.Один из пассажиров, наблюдавший за сценой, рассказал телеканалу, что в кабину к пилотам пытался попасть мужнина. "Люди пробовали его успокоить. Бортпроводник побежал в другой конец самолета, взял кофейник, вернулся и начал бить этого парня по голове", — рассказал очевидец, добавив, что борт в срочном порядке совершил посадку "всего за семь-восемь минут".В аэропорту Канзас-Сити дебошира уже ожидали правоохранители, включая сотрудников ФБР. "Мы благодарны членам нашей команды, они справились с обстоятельствами, проявив высокие навыки и профессионализм", — сообщили телеканалу представители авиакомпании.
https://ria.ru/20220205/passazhiry-1770917872.html
канзас-сити (миссури)
лос-анджелес
вашингтон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152225/02/1522250228_1334:0:4574:2430_1920x0_80_0_0_eeb8eac31eed6aa3e7511175220bf03a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, канзас-сити (миссури), лос-анджелес, вашингтон (город), фбр, american airlines, новости - туризм, туристы, авиакомпании, самолеты
В США бортпроводник ударил кофейником буйного пассажира
В США бортпроводник ударил кофейником пассажира, пытавшегося попасть в кабину пилотов
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Бортпроводник американской авиакомпании American Airlines ударил кофейником по голове буйного пассажира, который пытался попасть в кабину к пилотам, сообщает телеканал Fox News.
По информации СМИ, в воскресенье самолет выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Вашингтон, однако из-за инцидента ему пришлось приземлиться в Канзас-Сити.
Один из пассажиров, наблюдавший за сценой, рассказал телеканалу, что в кабину к пилотам пытался попасть мужнина. "Люди пробовали его успокоить. Бортпроводник побежал в другой конец самолета, взял кофейник, вернулся и начал бить этого парня по голове", — рассказал очевидец, добавив, что борт в срочном порядке совершил посадку "всего за семь-восемь минут".
В аэропорту Канзас-Сити дебошира уже ожидали правоохранители, включая сотрудников ФБР. "Мы благодарны членам нашей команды, они справились с обстоятельствами, проявив высокие навыки и профессионализм", — сообщили телеканалу представители авиакомпании.