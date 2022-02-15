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В США бортпроводник ударил кофейником буйного пассажира

В США бортпроводник ударил кофейником буйного пассажира - РИА Новости, 15.02.2022

В США бортпроводник ударил кофейником буйного пассажира

Бортпроводник американской авиакомпании American Airlines ударил кофейником по голове буйного пассажира, который пытался попасть в кабину к пилотам, сообщает... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T01:36

2022-02-15T01:36

2022-02-15T01:36

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Бортпроводник американской авиакомпании American Airlines ударил кофейником по голове буйного пассажира, который пытался попасть в кабину к пилотам, сообщает телеканал Fox News.По информации СМИ, в воскресенье самолет выполнял рейс из Лос-Анджелеса в Вашингтон, однако из-за инцидента ему пришлось приземлиться в Канзас-Сити.Один из пассажиров, наблюдавший за сценой, рассказал телеканалу, что в кабину к пилотам пытался попасть мужнина. "Люди пробовали его успокоить. Бортпроводник побежал в другой конец самолета, взял кофейник, вернулся и начал бить этого парня по голове", — рассказал очевидец, добавив, что борт в срочном порядке совершил посадку "всего за семь-восемь минут".В аэропорту Канзас-Сити дебошира уже ожидали правоохранители, включая сотрудников ФБР. "Мы благодарны членам нашей команды, они справились с обстоятельствами, проявив высокие навыки и профессионализм", — сообщили телеканалу представители авиакомпании.

https://ria.ru/20220205/passazhiry-1770917872.html

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