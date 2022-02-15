https://ria.ru/20220215/sretenie-1772762032.html

В России отмечают Сретение Господне

В России отмечают Сретение Господне - РИА Новости, 15.02.2022

В России отмечают Сретение Господне

Православные христиане отмечают Сретение Господне — один из двенадцати главных праздников. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T00:00

2022-02-15T00:00

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Православные христиане отмечают Сретение Господне — один из двенадцати главных праздников.Слово "сретение" на старославянском — "встреча", есть и еще значение —"радость". Праздник установили в честь встречи младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. Следуя ветхозаветному обычаю, на 40-й день после рождения Иисуса родители принесли первенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Богу. Там, согласно Евангелию, ребенка благословил 360-летний старец Симеон.По преданию, за много лет до этого события Симеон переводил книгу пророка Исаии. Слова о том, что дева родит сына, он посчитал ошибкой и хотел исправить — поменять "дева" на "жена". После чего ему было откровение от Бога о том, что он не умрет, пока не увидит собственным глазами приход в мир Спасителя — младенца пресвятой Девы Марии.По данным церковных историков, первые упоминания о Принесении во Храм встречаются еще в сочинениях христианских святых III и IV веков. Торжественно же праздновать Сретение Господне во всей Византийской империи начали в царствование императора Юстиниана в 542 году.Сретение традиционно совпадает с Всемирным днем православной молодежи, который появился благодаря международной молодежной организации "Синдесмос", основанной в 1953-м во Франции. Сегодня этот день отмечают в разных поместных православных церквах. В РПЦ праздник официально установили в 2002-м — патриарх Алексий II выпустил соответствующее положение об учреждении Российского дня православной молодежи.

https://ria.ru/20210110/iosif-1591200988.html

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русская православная церковь, франция