https://ria.ru/20220215/sport-1772922441.html

В Приамурье 40% населения занимается спортом

В Приамурье 40% населения занимается спортом - РИА Новости, 15.02.2022

В Приамурье 40% населения занимается спортом

Глава министерства спорта Амурской области Дмитрий Кутека сообщил губернатору региона Василию Орлову, что 40% жителей занимаются спортом. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:17

2022-02-15T15:17

2022-02-15T15:18

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 фев – РИА Новости. Глава министерства спорта Амурской области Дмитрий Кутека сообщил губернатору региона Василию Орлову, что 40% жителей занимаются спортом.В Приамурье продолжают усовершенствовать спортивную инфраструктуру. Так, за последние два года в рамках проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" в области оборудовали 7 малых спортивных площадок ГТО. Они служат не только для прохождения тестирования комплекса и подготовки к нему, но и популярны среди амурчан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.Также растет популярность и самого движения "Готов к труду и обороне". С 2019 года количество людей, зарегистрировавшихся на официальном сайте ГТО, увеличилось больше чем на 18 тысяч человек. Сейчас во Всероссийском рейтинге комплекса Амурская область занимает 19-ю позицию."40% амурчан регулярно занимаются спортом: Дмитрий Кутека доложил губернатору Василию Орлову об использовании спортивной инфраструктуры на территории области", - сообщает правительство Приамурья.Также создаются условия для занятий спортом в школах. В 2020-м и 2021 годах отремонтировано 19 школьных спортзалов, ещё в 8 запланирован ремонт на этот год. Также в рамках нацпроекта "Образование" отремонтировать в 2022-м планируется и 5 школьных стадионов. Сейчас на территории области работают 133 школьных спортивных клуба. В 2020 году при поддержке правительства области и инвесторов был открыт горнолыжный комплекс в Белогорье.При поддержке ПАО "Газпром" в области ремонтируются стадионы. В прошлом году, также при поддержке газовиков, был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в Благовещенске. Сейчас в нем находится центр боевых искусств, где занимаются больше 200 единоборцев и проводятся соревнования. В этом году подобные ФОКи планируют открыть в Благовещенске, Магдагачи и Тамбовке. Там разместятся спортивные школы."Во исполнение поручения губернатора в 25 муниципальных образованиях приняты нормативно-правовые акты по эксплуатации, сохранности оборудования и свободному доступу жителей к спортивным объектам. Остальные территории продолжают разработку необходимых актов и находятся на контроле министерства", - пояснил глава регионального минспорта Дмитрий Кутека, его цитирует правительство Амурской области.Также министр отметил, что в области сокращается число работников сферы физической культуры и спорта. Решить этот вопрос может дополнительная стимуляция новых работников в муниципалитетах, а также обучение уже имеющихся. Так, в прошлом году в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" переподготовку в ДВГАФК прошли 118 специалистов. Ведется формирование списка и на этот год. Также пройти обучение предлагает и Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма."На примере амурских муниципальных образований абсолютно очевидна взаимосвязь между качественной спортивной инфраструктурой, созданной в конкретном населенном пункте, и количеством жителей, которые регулярно занимаются спортом. Строительство спортивных объектов министерству необходимо держать на постоянном контроле — они должны сдаваться в срок. В частности, хоккейные коробки, которые планируется приобрести для муниципалитетов, должны быть установлены максимум к началу октября — к следующему холодному сезону", - отметил Орлов.

https://ria.ru/20220214/puteshestvenniki-1772709285.html

https://ria.ru/20220210/remont-1772029768.html

https://ria.ru/20220128/biznes-1769983388.html

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общество, благовещенск, амурская область, газпром