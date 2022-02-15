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Остановить Камилу. Остановить Россию
Остановить Камилу. Остановить Россию - РИА Новости, 15.02.2022
Остановить Камилу. Остановить Россию
Сегодня 15-летняя Камила Валиева, юная королева льда, начинает олимпийские соревнования в индивидуальном первенстве в женском одиночном катании. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T08:00
2022-02-15T08:02
авторы
олимпийские игры
камила валиева
спортивный арбитражный суд
россия
международный олимпийский комитет (мок)
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Сегодня 15-летняя Камила Валиева, юная королева льда, начинает олимпийские соревнования в индивидуальном первенстве в женском одиночном катании.Получив открытку, так сказать, от взрослых дяденек из МОК — те, с трудом скрывая недовольство решением выездной пекинской сессии Спортивного арбитражного суда, поспешили заявить, что в случае, если наша чемпионка завоюет медаль любого достоинства в этих состязаниях, церемония награждения не состоится.Оставим за рамками обсуждения то, насколько этично за сутки до выхода на лед брать в заложники юную девушку, которой не исполнилось и шестнадцати, говоря на весь мир, что это она, если окажется лучшей или в тройке лучших, будет ответственна за невручение олимпийских наград в этой дисциплине, тем самым предлагая, назовем вещи своими именами, спортсменке заранее кататься, что называется, в полноги.Звучит примерно как "рус, партизан, сдавайся!", и пусть казни физической не будет, но публичная экзекуция Валиевой, разумеется, в программе этих Игр МОКом и задумана, и осуществляется на наших глазах.Мы это поняли практически сразу. Для нас больше секретов — в этой части гибридной войны Запада с Россией — нет.Да, войны, войны под лозунгами "чистого спорта", "войны с употреблением допинга" и прочими кричалками, которые несутся американского, британского и общеевропейского медийных полей.Но эта трескотня, этот "белый шум" нас уже не может вводить в заблуждение. Под благовидными предлогами, с использованием всех, как сказали бы спортивные врачи, запрещенных веществ, точнее, приемов, нас — страну и наших спортсменов — пытаются выжить из олимпийского движения.Началось это, разумеется, не сегодня, и окончится вряд ли завтра. Нам придется всем запастись терпением, выдержкой и хладнокровием, чтобы все снести и выстоять в этой битве, сохранив прямую спину и достоинство.Мы должны понять, что ненависть к нам, в том числе и на катке, и на лыжне, есть примета текущего времени, а объяснить иррациональное с помощью рациональных аргументов не то что невозможно — на это не стоит тратить ни времени, ни сил.Но сами для себя мы должны уяснить, почему нас ненавидят там, где наши достижения абсолютно бесспорны.Собственно, это русские — и никто другой — вывели фигурное катание в лидеры спортивного зрелища на Олимпиаде.Больше того, те же спортивные танцы на льду, например, стали олимпийской дисциплиной 46 лет назад потому, что наши блистательные Людмила Пахомова и Александр Горшков выдавали такое катание, что тогдашним чинушам из МОК не оставалось выбора, кроме как включить этот вид фигурного катания в программу Игр в австрийском Инсбруке в 1976-м году.Советская пара вышла там на лед, показав не только собственное мастерство, которое до сих пор невозможно превзойти, но утвердив, что чемпионы в этой дисциплине на много лет вперед будут представителями советской школы фигурного катания.Как и к существительному "балет" не обязательно прибавлять прилагательное "русский", чтобы все поняли, о каком уровне мастерства, трудолюбия и таланта идет речь, так и на протяжении десятилетий фигурное катание воспринималось как спорт, где нас было не догнать никому.Хотя желающие были, они очень старались, но наши спортсменки и спортсмены были еще сильнее.Они больше трудились, они умели жертвовать собой, поскольку для нескольких из них выход на тренировку мог закончится госпитализацией и даже смертью на льду.Мы сильнее других там, где требуется абсолютная дисциплина и такое же самопреодоление, поскольку и тренеры, и сами спортсмены убеждены: данные физические — это хорошо, но гениальность в фигурном катании достигается количеством.Тот, кто провел и проводит на катке по десять часов, покажет лучший результат, чем тот, кто вышел просто помахать руками и ногами и в течение меньшего времени.Поэтому смешны визги в западной прессе о том, что "система, по которой тренируются русские, очень жестока и не учитывает особенности личности".Стоит заметить, что практически то же самое и в тех же самых выражениях наиболее оголтелые писали и о русском балете.Дескать, Григорович со своими "замашками диктатора не берет в расчет настроение и подготовленность танцовщиков к репетиционному марафону".Вообще что балет, что фигурное катание на коньках — идеальная иллюстрация поговорки "что русскому здорово, то немцу — смерть!"Мы первенствовали и первенствуем не там, где плетутся интриги, а чемпионы штампуются лоббистами от спорта, нам это, кстати, и не требуется.Мы первенствовали и первенствуем там, где в почете тяжкий труд, где проливаются невидимые миру тонны пота, крови и слез.Мы оставляем другим право на поблажки, на переживания "тяжелого психологического состояния", связанного как с характером, так и с приемом лекарств, компоненты которых зачастую запрещены, ибо относятся к вульгарному допингу.Мы бы перестали себя уважать, если кто-то из наших ребят показался на тренировках с расстроенной миной, не говоря уже о громогласных заявлениях о "растерянности и проблемах с душевным равновесием".Не потому, что мы не испытываем порой сомнений, а потому, что мы воспитаны так, что жалеть себя, да еще на публике — недостойно настоящих олимпиоников. Не потому, что олимпийцы — сверхлюди, а потому, что они лучшие.Лучшие представители нашего народа.Лишив нас и флага, и гимна (теперь, наверное, даже самые упоротые поняли, что никакого допинга не было, а было политическое решение уничтожить русский спорт высоких достижений, запретив нашим атлетам участвовать в Олимпиадах), чиновники из МОК, WADA и их вдохновители и заединщики решили лишить и нашего характера.Не получилось.Несомненно, авторы нынешней кампании давления на Камилу Валиеву, на ее тренерский коллектив на штаб нашей команды на Играх, на наш НОК, короче, на нас — как на страну и как нацию, судили по себе.Их бы, несомненно, происходящее выбило бы начисто из колеи, но эти персонажи просчитались.Мы — как страна — за нашей юной королевой льда, а спортсменка знает, что с ней сегодня на льду весь народ.Вся Россия. Без преувеличения и без исключения.Камила Валиева, словно родившаяся в золотых коньках, настолько они ей органичны, выходит на ледовую арену, чтобы честно соревноваться.Эта выдающаяся фигуристка показала — в том числе и за бортиком катка — силу и самообладание, выдержав чудовищный прессинг и не менее жуткую клевету.И у Камилы, несмотря на все угрозы в ее адрес, озвученные МОК, все будет хорошо.Свою главную победу она уже одержала.
https://radiosputnik.ria.ru/20220214/valieva-1772767828.html
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Елена Караева
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авторы, олимпийские игры, камила валиева, спортивный арбитражный суд, россия, международный олимпийский комитет (мок)
08:00 15.02.2022 (обновлено: 08:02 15.02.2022)
 

Остановить Камилу. Остановить Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева выступает с короткой программой в командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева выступает с короткой программой в командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Камила Валиева выступает с короткой программой в командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Сегодня 15-летняя Камила Валиева, юная королева льда, начинает олимпийские соревнования в индивидуальном первенстве в женском одиночном катании.
Получив открытку, так сказать, от взрослых дяденек из МОК — те, с трудом скрывая недовольство решением выездной пекинской сессии Спортивного арбитражного суда, поспешили заявить, что в случае, если наша чемпионка завоюет медаль любого достоинства в этих состязаниях, церемония награждения не состоится.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 18:01Сказано в эфире
"Расшаркаются и скажут: ох, извините"? Реакция WADA на решение по Валиевой
Оставим за рамками обсуждения то, насколько этично за сутки до выхода на лед брать в заложники юную девушку, которой не исполнилось и шестнадцати, говоря на весь мир, что это она, если окажется лучшей или в тройке лучших, будет ответственна за невручение олимпийских наград в этой дисциплине, тем самым предлагая, назовем вещи своими именами, спортсменке заранее кататься, что называется, в полноги.
Звучит примерно как "рус, партизан, сдавайся!", и пусть казни физической не будет, но публичная экзекуция Валиевой, разумеется, в программе этих Игр МОКом и задумана, и осуществляется на наших глазах.
Камила Валиева на тренировке на Олимпийских играх в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 18:00Олимпиада 2022
"Защищенная персона". Что ждет Валиеву в суде после Олимпиады
Мы это поняли практически сразу. Для нас больше секретов — в этой части гибридной войны Запада с Россией — нет.
Да, войны, войны под лозунгами "чистого спорта", "войны с употреблением допинга" и прочими кричалками, которые несутся американского, британского и общеевропейского медийных полей.
Но эта трескотня, этот "белый шум" нас уже не может вводить в заблуждение. Под благовидными предлогами, с использованием всех, как сказали бы спортивные врачи, запрещенных веществ, точнее, приемов, нас — страну и наших спортсменов — пытаются выжить из олимпийского движения.
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 15:41Олимпиада 2022
Роднина об отмене награждения фигуристов: такого раньше не было
Началось это, разумеется, не сегодня, и окончится вряд ли завтра. Нам придется всем запастись терпением, выдержкой и хладнокровием, чтобы все снести и выстоять в этой битве, сохранив прямую спину и достоинство.
Мы должны понять, что ненависть к нам, в том числе и на катке, и на лыжне, есть примета текущего времени, а объяснить иррациональное с помощью рациональных аргументов не то что невозможно — на это не стоит тратить ни времени, ни сил.
Но сами для себя мы должны уяснить, почему нас ненавидят там, где наши достижения абсолютно бесспорны.
Золотая медаль Олимпиады-2022 - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 14:51Олимпиада 2022
Правила произвольной программы фигуристок на Играх изменили из-за Валиевой
Собственно, это русские — и никто другой — вывели фигурное катание в лидеры спортивного зрелища на Олимпиаде.
Больше того, те же спортивные танцы на льду, например, стали олимпийской дисциплиной 46 лет назад потому, что наши блистательные Людмила Пахомова и Александр Горшков выдавали такое катание, что тогдашним чинушам из МОК не оставалось выбора, кроме как включить этот вид фигурного катания в программу Игр в австрийском Инсбруке в 1976-м году.
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкШестикратные чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы в спортивных танцах на льду Людмила Пахомова и Александр Горшков
Шестикратные чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы в спортивных танцах на льду Людмила Пахомова и Александр Горшков - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Шестикратные чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы в спортивных танцах на льду Людмила Пахомова и Александр Горшков
Советская пара вышла там на лед, показав не только собственное мастерство, которое до сих пор невозможно превзойти, но утвердив, что чемпионы в этой дисциплине на много лет вперед будут представителями советской школы фигурного катания.
Как и к существительному "балет" не обязательно прибавлять прилагательное "русский", чтобы все поняли, о каком уровне мастерства, трудолюбия и таланта идет речь, так и на протяжении десятилетий фигурное катание воспринималось как спорт, где нас было не догнать никому.
Хотя желающие были, они очень старались, но наши спортсменки и спортсмены были еще сильнее.
Они больше трудились, они умели жертвовать собой, поскольку для нескольких из них выход на тренировку мог закончится госпитализацией и даже смертью на льду.
Члены сборной России (команда ОКР) золотые призеры командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 18:18Олимпиада 2022
Юрист: МОК не наградил фигуристов из-за угрозы аннулирования результатов
Мы сильнее других там, где требуется абсолютная дисциплина и такое же самопреодоление, поскольку и тренеры, и сами спортсмены убеждены: данные физические — это хорошо, но гениальность в фигурном катании достигается количеством.
Тот, кто провел и проводит на катке по десять часов, покажет лучший результат, чем тот, кто вышел просто помахать руками и ногами и в течение меньшего времени.
Поэтому смешны визги в западной прессе о том, что "система, по которой тренируются русские, очень жестока и не учитывает особенности личности".
Стоит заметить, что практически то же самое и в тех же самых выражениях наиболее оголтелые писали и о русском балете.
Дескать, Григорович со своими "замашками диктатора не берет в расчет настроение и подготовленность танцовщиков к репетиционному марафону".
Вообще что балет, что фигурное катание на коньках — идеальная иллюстрация поговорки "что русскому здорово, то немцу — смерть!"
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 13:54В мире
В Кремле приветствуют решение CAS допустить Валиеву к личным соревнованиям
Мы первенствовали и первенствуем не там, где плетутся интриги, а чемпионы штампуются лоббистами от спорта, нам это, кстати, и не требуется.
Мы первенствовали и первенствуем там, где в почете тяжкий труд, где проливаются невидимые миру тонны пота, крови и слез.
Мы оставляем другим право на поблажки, на переживания "тяжелого психологического состояния", связанного как с характером, так и с приемом лекарств, компоненты которых зачастую запрещены, ибо относятся к вульгарному допингу.
Мы бы перестали себя уважать, если кто-то из наших ребят показался на тренировках с расстроенной миной, не говоря уже о громогласных заявлениях о "растерянности и проблемах с душевным равновесием".
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 13:08Олимпиада 2022
Лайшев прокомментировал решение CAS по Валиевой
Не потому, что мы не испытываем порой сомнений, а потому, что мы воспитаны так, что жалеть себя, да еще на публике — недостойно настоящих олимпиоников. Не потому, что олимпийцы — сверхлюди, а потому, что они лучшие.
Лучшие представители нашего народа.
Лишив нас и флага, и гимна (теперь, наверное, даже самые упоротые поняли, что никакого допинга не было, а было политическое решение уничтожить русский спорт высоких достижений, запретив нашим атлетам участвовать в Олимпиадах), чиновники из МОК, WADA и их вдохновители и заединщики решили лишить и нашего характера.
Решение МОК по Валиевой: выступать можно, но чествовать нельзя - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 16:18Прямой эфир
Решение МОК по Валиевой: выступать можно, но чествовать нельзя
Не получилось.
Несомненно, авторы нынешней кампании давления на Камилу Валиеву, на ее тренерский коллектив на штаб нашей команды на Играх, на наш НОК, короче, на нас — как на страну и как нацию, судили по себе.
Их бы, несомненно, происходящее выбило бы начисто из колеи, но эти персонажи просчитались.
Мы — как страна — за нашей юной королевой льда, а спортсменка знает, что с ней сегодня на льду весь народ.
Вся Россия. Без преувеличения и без исключения.
Камила Валиева, словно родившаяся в золотых коньках, настолько они ей органичны, выходит на ледовую арену, чтобы честно соревноваться.
Камила Валиева на тренировке перед соревнованиями по фигурному катанию на личное первенство на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 17:16Олимпиада 2022
Глава WADA призвал пожизненно наказать виновных в деле Валиевой
Эта выдающаяся фигуристка показала — в том числе и за бортиком катка — силу и самообладание, выдержав чудовищный прессинг и не менее жуткую клевету.
И у Камилы, несмотря на все угрозы в ее адрес, озвученные МОК, все будет хорошо.
Свою главную победу она уже одержала.
 
АвторыОлимпийские игрыКамила ВалиеваСпортивный арбитражный судРоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
 
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