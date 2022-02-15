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Петербург и Шанхай планируют сотрудничать в сферах торговли и фармацевтики
Петербург и Шанхай планируют сотрудничать в сферах торговли и фармацевтики - РИА Новости, 15.02.2022
Петербург и Шанхай планируют сотрудничать в сферах торговли и фармацевтики
Участники российско-китайского делового форума "Санкт‑Петербург и Шанхай: перспективы сотрудничества" в режиме видеоконференции обсудили взаимодействие двух... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:13
2022-02-15T15:13
2022-02-15T15:13
россия-китай: главное
китай
шанхай
санкт-петербург
александр беглов
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МОСКВА, 15 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Участники российско-китайского делового форума "Санкт‑Петербург и Шанхай: перспективы сотрудничества" в режиме видеоконференции обсудили взаимодействие двух городов в сфере торговли и фармацевтической промышленности.Приветствие им направил губернатор Северной столицы, сообщает пресс-служба Смольного. Об этом пишет "Комсомольская правда"."Центральное событие праздничного фестиваля - Деловой форум, который посвящён сотрудничеству двух городов - Петербурга и Шанхая. За тридцать лет партнерства мы реализовали значимые инвестиционные, градостроительные и культурные проекты. Уверен, их будет еще больше", - отметил глава Санкт‑Петербурга Александр Беглов.Мэр Шанхая Гун Чжэн также обратился с видеоприветствием к участникам российско-китайского диалога.
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