https://ria.ru/20220215/sotrudnichestvo-1772916660.html

Петербург и Шанхай планируют сотрудничать в сферах торговли и фармацевтики

Петербург и Шанхай планируют сотрудничать в сферах торговли и фармацевтики - РИА Новости, 15.02.2022

Петербург и Шанхай планируют сотрудничать в сферах торговли и фармацевтики

Участники российско-китайского делового форума "Санкт‑Петербург и Шанхай: перспективы сотрудничества" в режиме видеоконференции обсудили взаимодействие двух... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:13

2022-02-15T15:13

2022-02-15T15:13

россия-китай: главное

китай

шанхай

санкт-петербург

александр беглов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772921898_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_953a99ca0fd70e6da6b3b1120b036224.jpg

МОСКВА, 15 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Участники российско-китайского делового форума "Санкт‑Петербург и Шанхай: перспективы сотрудничества" в режиме видеоконференции обсудили взаимодействие двух городов в сфере торговли и фармацевтической промышленности.Приветствие им направил губернатор Северной столицы, сообщает пресс-служба Смольного. Об этом пишет "Комсомольская правда"."Центральное событие праздничного фестиваля - Деловой форум, который посвящён сотрудничеству двух городов - Петербурга и Шанхая. За тридцать лет партнерства мы реализовали значимые инвестиционные, градостроительные и культурные проекты. Уверен, их будет еще больше", - отметил глава Санкт‑Петербурга Александр Беглов.Мэр Шанхая Гун Чжэн также обратился с видеоприветствием к участникам российско-китайского диалога.

https://ria.ru/20220211/eksport-1772258630.html

китай

шанхай

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, шанхай, санкт-петербург, александр беглов