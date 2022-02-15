https://ria.ru/20220215/smartfon-1772814287.html

IT-специалист назвала информацию, которую нельзя доверять смартфону

IT-специалист назвала информацию, которую нельзя доверять смартфону - РИА Новости, 15.02.2022

IT-специалист назвала информацию, которую нельзя доверять смартфону

Не стоит хранить в телефоне чувствительные данные, которыми может воспользоваться в корыстных целях злоумышленник, взломав ваше устройство, рассказала в беседе... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T02:15

2022-02-15T02:15

2022-02-15T02:15

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Не стоит хранить в телефоне чувствительные данные, которыми может воспользоваться в корыстных целях злоумышленник, взломав ваше устройство, рассказала в беседе с агентством "Прайм" аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина.Она посоветовала, если тяжело запомнить сложные пароли и логины для различных сервисов, использовать менеджер паролей или встроенных систем хранения паролей, которые есть как в Android, так и в iOS. К чувствительной информации специалист отнесла также копии личных документов, например, паспорта или ИНН.Кроме этого, собеседница агентства порекомендовала удалять все фотографии, на которых есть ваше лицо рядом с какими-то документами (например, с паспортом) или рядом с белым листом, чтобы преступники не смогли с помощью фотошопа вставить на такой лист копию ваших документов. Данные банковской карты также нельзя сохранять в телефоне при совершении покупок в интернете.Волгина предупредила, что некоторые мессенджеры и соцсети автоматически выгружают на устройство медиафайлы из переписок. Это значит, что данные могут быть не уничтожены полностью, даже если вы удалили из переписки сообщения, содержащие конфиденциальную информацию.

https://ria.ru/20220130/internet-1770089568.html

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технологии, общество, россия, apple ios, google android, инфосистемы джет, мария волгина, смартфоны